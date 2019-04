Mauricio Sánchez, vocalista de Los Claxons se lanza como solista con su álbum Fallas de fábrica

Debido a la necesidad de ampliar su abanico creativo, Mauricio Sánchez mejor conocido como Sánchez, a secas, compositor y vocalista de Los Claxons, tomó la difícil decisión de emprender un nuevo camino como solista, sin bases, pero sin abandonar su banda que él considera como una prioridad.

El proyecto “nace de una inquietud artística de tener un proyecto donde nada más reboten las cosas conmigo y con canciones que tal vez no van para los Claxons” expresa en entrevista telefónica para El Sol de México desde Monterrey.

Su álbum debut Fallas de fábrica contiene “nueve temas diferentes pero con una línea conductora que soy yo y creo que a la gente le está gustando muchísimo”.

Cuando Sánchez se aventuró a esta nueva oportunidad, una de las reglas principales era que tuviera un sello diferente al que maneja en su agrupación y a su forma de ver “se cumple, se presta a que haya muchos géneros porque me gusta toda la música , tiene su parte popera, su parte rockera, más de folk suave de cantautor y se presta para experimentar en el siguiente disco”, menciona.

Y si tuviera que nombrar el género de su disco sería de “cantautor, creo que por ahí puede encasillarse, pero tiene de todo”.

La materia prima para la inspiración del cantante es “la misma música, a mí me inspira mucho hacer las cosas bien, escuchar las ideas plasmadas y bien planeadas, me gusta mucho ir a conciertos en vivo, la energía de las bandas, siempre pienso en el escenario como si fuera un disco”.

Las canciones que contiene su álbum plasman más la personalidad del cantante y aunque también es compositor de los Claxons, Sánchez tiene muy claro qué canciones son para su proyecto como solista y cuales para su banda.

“Hay unas canciones que son muy personales, como la canción que escribí a mi hija que se llama Emma ama y hay otras canciones que estaban por ahí para Los Claxons y que luego no entraron porque no compaginaron, entonces como que ya tuvieron su oportunidad, y si no entraron allá, pues son mías y además quedan con lo mío es como muy natural y hay veces que ya compongo pensando en lo mío y Los Claxons son un poquito más coloridos y yo puedo meter cosas un poco más oscuras”.

Además “cada canción tiene lo suyo, todos son parte de mi, todas las canciones son especiales por eso esas nueve llegaron ahí dejando las otras atrás” afirmó.

Uno de los miedos más grandes que tenía el cantante era el arriesgarse a comenzar un proyecto desde cero, aunque ha recibido el apoyo de todos sus compañeros. “Yo creo que lo más difícil fue tomar la decisión, empezar a hacerlo y quitarte el miedo y el peso de decir que si hago esto podría afectar al grupo pues a veces la gente se confunde y piensa que se están separando”.

Pero la realidad es que él considera que todo eso ya quedo atrás y que “estamos mejor que nunca y todos tienen algo aparte, también entienden muy bien Juan tiene su disco de jazz, Nacho es conferencista y saca su libros”, dice sobre los integrantes del grupo.

Esperando un lleno total para el Foro del Tejedor en la Ciudad de México el próximo 30 de abril, Sánchez ha sido parte de festivales y ha participado en foros pequeños , y asegura ha tenido un gran apoyo y recibimiento del público.

Su presentación promete ser “un concierto súper íntimo, yo creo que el Tejedor se presta para eso, para un proyecto más platicado más íntimo”.