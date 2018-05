Mel B espera que las Spice Girls inicien una gira

LONDRES, Inglaterra.- La cantante Mel B, antigua integrante de la famosa banda femenina británica Spice Girls, reconoció hoy que tiene "la esperanza" de que el grupo inicie una gira de conciertos pronto.



"Si por mi fuera, nos iríamos de gira inmediatamente", afirmó la artista Melanie Janine Brown, más conocida como Mel B o la Scary Spice, en el programa Loose Women de la cadena británica ITV.

Las cinco excantantes del grupo, que completan Victoria Beckham (Posh Spice), Melanie Chisholm (Sporty Spice), Geri Halliwell (Ginger Spice) y Emma Bunton (Baby Spice), se reunieron el pasado febrero desatando los rumores de su posible vuelta a los escenarios.

Mel B reconoció en televisión que en ese encuentro, que tuvo lugar en el domicilio de Geri Horner (Halliwell de soltera) en Hertfordshire (Inglaterra) y de la que todas dejaron constancia en redes sociales, hablaron "un poco de todo".

Más tarde, la mujer del exfutbolista David Beckham, Victoria, negó que el grupo fuera a comenzar una gira, a lo que Mel B matizó que están "trabajando para sacar cosas adelante".

La cantante de 42 años afirmó que las cinco han firmado contratos con el productor musical que les lanzó al estrellato, Simon Fuller, algo que calificó de "muy emocionante".

Las Spice Girls se separaron en 2000, tras seis años de éxitos; recuperaron el proyecto común de la banda entre 2007 y 2008, y volvieron a saltar juntas al escenario en 2012, en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Londres.

En su breve carrera, las Spice Girls vendieron 55 millones de discos y lograron éxitos mundiales como Wannabe y Say you'l be there, que se colocaron en los primeros puestos de las listas de varios países.