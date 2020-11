Mia Rubín debuta con su papá Erik Rubín en concierto streaming

De su amiga Galilea Montijo está bien de salud ahora que le dio Covid-19 y ella tiene más anticuerpos que cualquier otro paciente

Andrea Legarreta se mostró muy emocionada de compartirnos la gran noticia que su hija Mía Rubín ensaya su primer concierto musical vía streaming junto a su papá Erik Rubín, con quien está montado un emotivo show para el mes de diciembre con algunos covers en inglés y español, además de algunos éxitos de su esposo con Timbiriche.

▶️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

A su salida de Televisa, la conductora nos compartió esta gran noticia que aún no ha dado a conocer su familia, pero ella ya nos adelantó los pormenores. “Estamos emocionados porque viene un concierto, le hablaron a Erik de Cinépolis klick para pedirle un concierto de él con Mía en diciembre, ya lo verán están en plenos ensayos”, dijo Andrea a JDS.

Detalló que hace una semana ya hicieron las fotografías promocionales del show que lleva por nombre “Raíces”, por ahora están ensayando y será desde el estudio del ex Timbiriche de una manera muy íntima. “Habrá covers, música latina interpretada por los dos, unas Mía, otras Erik, algunos éxitos de la carrera de él”.

También nos platicó de las fotografías que publicó su hija mayor en la playa donde luce su envidiable cuerpo, además de unas torneadas pierdas como las de ella, sin embargo, asume que ya le dio la vuelta. “El otro día me decían: ¡qué piernas de Mía!, a mí luego me chulean las piernas, le digo a mi hija, pasas tú y mis piernas son equis (risas), en realidad son niñas muy lindas”.

Y ahora que dio positivo a Covid-19 su amiga y compañera del matutino “Hoy” Galilea Montijo, expresó que está bien de salud y era de esperarse porque todos estamos expuestos al virus. “De alguna forma pasó después del velorio (de Magda) por más que te cuides estás más expuesta; se había hecho varias pruebas, sin embargo, para saber si te salen falsos positivos, pero se siente muy bien”, señaló.

Gossip Paty Chapoy, pionera de la televisión mexicana

A ahora que ella también tuvo el virus hace unos meses, mencionó que no ha tenido complicaciones y hasta su doctor está sorprendido que ha logrado producir un gran número de anticuerpos que otros pacientes que han pasado por lo mismo.

“Mi neumólogo me dijo que soy la paciente que han hecho más anticuerpos en dos meses. No me sugirieron donar plaquetas, como tuve enfermedad púrpura (en 2017), estoy emocionada, había visto 60 mil, yo tengo 101 mil anticuerpos, eso me regala esta tranquilidad”, señaló Andrea Legarreta.