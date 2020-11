Sabina Berman y John Ackerman terminan su programa en Canal Once

Después de que en redes sociales, la escritora Sabina Berman expresó su incomodidad en la conducción del programa “John y Sabina”, en Canal Once, la televisora estatal anunció la suspensión de la tercera temporada de la serie de entrevistas.

A través de un comunicado, Canal Once informó que los propios conductores del programa, John Ackerman y Sabina Berman, decidieron terminar anticipadamente con la producción, aunque no dan detalles de la decisión.

➡️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

Sociedad De la Marea Verde a Okupa, las miradas feministas en México

“El Once informa que, de común acuerdo, los conductores del programa ‘John y Sabina’ han dado por terminada anticipadamente la tercera temporada de la serie”, notificó la televisora en un breve comunicado.

También informó que Ackerman, miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, está en negociaciones para iniciar un programa propio planeado para el próximo año en Canal 11. En tanto la dramaturga negocia un espacio televisivo en el Once y en el Canal 14.

"Por otra parte, el Once informa que ha iniciado los trámites para contratar a John Ackerman a fin de que realice un programa de opinión el año próximo. Además, el Once y Canal 14 del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, han iniciado conversaciones para coproducir un programa conducido por Sabina Berman”, señala el boletín.

El programa suspendido consistía en presentar reflexiones y debates sobre temas políticos y sociales a partir de entrevistas con personajes públicos. Pero la polémica comenzó cuando en el diálogo entre Berman y Ackerman comenzaron a notarse las diferencias de ideologías.

En una entrevista con un medio televisivo, la escritora hizo pública su molesta sobre cómo se conducía el programa en el sentido de que Ackerman no le daba la palabra ni permitía un diálogo fluido.

La violencia que ejerce @JohnMAckerman contra @sabinaberman en el programa transmitido por @CanalOnceTV, es reflejo del constante acoso laboral contra las mujeres.

Es inaceptable ver estos patrones reproducidos en la televisión. #SabinaNoEstáSola #SomosTodas https://t.co/Y4vPt18KvY — Michel Quiroz (@MichelQuiroz) November 12, 2020

En respuesta Ackerman, doctor en Derecho Constitucional, escribió en Twitter que él fue quien invitó a Berman a participar en Canal Once porque valora la pluralidad de voces y el debate informado; aunque reconoció que percibía la incomodidad de la escritura durante el programa: “Cada vez más incómoda, con actitud agresiva e incluso de sabotaje hacia el programa. Qué bueno que encontró una nueva pareja de mayor cercanía: Denise Dresser”, refirió.

La polémica creció cuando en una transmisión en vivo de su programa, donde el invitado fue Esteban Moctezuma, titular de la Secretaría de Educación Pública, Berman manifestó su molestia por sentirse ignorada.

“Señor secretario, tenemos un problema de paridad en este programa. John y yo somos conductores, pero no tiene remedio. Ya ve usted que apenas ahorita me acaba de turnar la palabra. Aconséjeme usted, como secretario de Educación, ¿qué hacemos con este problema de machismo? Es un problema flagrante. ¿Qué hace una mujer como yo, respetuosa de los acuerdos, de los contratos, en una situación así? John, sencillamente, no me deja participar”, expresó.