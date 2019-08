Michelle Rodríguez es la reina del teatro

A Michelle Rodríguez no le bastó convertirse en una de las estrellas principales del musical Los miserables, donde interpretó a Madame Thénardier, ni tampoco de haber robado risas en La estética del crimen dando vida a Bárbara. Es por ello que la comediante ha comenzado ahora un nuevo reto actoral al integrarse al mismo tiempo a tres obras totalmente distintas: Los monólogos de la vagina, Toc toc y el musical Mentiras.

“Es una locura, ¡ya sé! El señor Morris Gilbert y yo estamos algo loquitos para hacer esto. Pero a mí me gusta tomar esos reos y siempre que me inviten a tomar uno lo haré. La verdad estoy muy feliz”, comenta la actriz en entrevista con El Sol de México.

Apenas el 16 de agosto, Michelle hizo su debut en Los monólogos de la vagina, una obra que define la actriz como “un texto que no pasa de moda”, y donde además se reencontró con su amiga Sherlyn, con quien compartió el escenario junto a Martha Figueroa y en el que seguirá participando.

Ahora se prepara para su debut en Mentiras, el musical. “Para nadie es sorpresa que soy fan, es una obra que he querido hacer desde que comenzó y estoy muy emocionada de poderme subir al escenario para contar esta historia a la que le tengo tanto cariño”, comentó la actriz en entrevista.

Será en esta obra donde Rodríguez interprete a Dulce en algunas funciones donde estará como invitada, personaje que originalmente dio vida Mónica Huarte, también su amiga. “Creo que Moni es la más feliz en la vida, platicar con ella me ayudó mucho porque yo creía que ya me sabía la obra, pero no. Además es un personaje con una picardía muy especial y cuando me dieron la noticia me emocioné muchísimo”, recuerda.

El siguiente reto será Toc toc, donde interpretará a la puritana María. “Esta obra es toda una locura y la puesta en escena anterior me encantó; creo que todos tenemos un poco de esa locura y por eso me sumo al proyecto”, dice la actriz entre risas, quien coincidirá en esta obra con Faisy y Ricardo Fastlicht, con quien colabora en el show de televisión Me caigo de risa.

Desde que debutó en la puesta en escena 12 princesas en pugna y formó parte del musical ¡Si nos dejan!, Michelle Rodríguez poco a poco se ha abierto camino en el teatro. La semana anterior fue la encargada de conducir la ceremonia de la segunda edición de Los Metro, premios a lo mejor del teatro metropolitano, y ahora comienza esta nueva etapa que considera como una de las más complejas de su carrera.

“Es que el teatro no se trata sólo de aprenderse el texto. Se requiere de toda una disciplina porque hay que sacrificar muchas cosas, pues trabajas cuando todo el mundo está descansado; a veces no estás con la familia, en los momentos importantes. Pero los espectadores lo valen y hay que ponerle mucho empeño a cada cosa, sin quitarles mérito”, finaliza.