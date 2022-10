No estás sola: Miguel Ríos dedica canción a Mahsa Amini en concierto de CDMX

Conmovido, Miguel Ríos dedicó el tema No estás sola a la joven Mahsa Amini, quien murió tras ser detenida por la Policía de la Moral en Irán al "incumplir" su estricto código de vestimenta, durante su concierto de la noche del viernes en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.

Una hora y media antes el show había iniciado cuando una voz anunció al cantautor español: "Señoras y señores, con ustedes Miguel Ríos y The Black Betty trío", mientras hacía su aparición en el escenario bailando y muy sonriente.

Los músicos dieron una bienvenida musical con los temas Hello Ríos y Bienvenidos. El idioma no era una barrera, mezclaba el inglés y el español en algunos temas clásicos de rock and roll, como Estremécete (All shook up) y La plaga (Good golly Miss Molly).

🎶🎤 #MiguelRíos, feliz de regresar con su show a México y al Auditorio Nacional, donde no faltaron sus grandes éxitos como Santa Lucía.



📹 Belén Eligio

Contagiados del buen humor, sus músicos dejaban escapar una que otra sonrisa entre los acordes. "Gran público, qué bien cantais", expresó a sus fans, quienes enloquecidos comenzaron a gritarle piropos.

El show continuó con temas como Por San Juan, Cruce de caminos, Raquel es un burdel, A contra ley y En la frontera, tema con el cual hizo una reflexión sobre la migración.

El público no paraba de aplaudir, pero Todo a pulmón provocó que le dieran una ovación de pie y gritaran "Ríos, Ríos, Ríos", mientras el artista los miraba conmovido.

"Qué público, pero ya no sigan porque los viejos nos emocionamos rápido y derramamos una lágrima. Y no quiero verme envuelto en esa situación", expresó.

🎶🎤 "Todo a pulmón" provocó que a #MiguelRíos, el público del Auditorio Nacional le diera una ovación de pie.



📹 Belén Eligio

El show siguió con temas como El blues de la soledad, El blues de la tercera edad, Año 2000, La estirpe de Caín y Sábado en la noche y Rocanrol bumerang.

Miguel pasó una buena parte de la noche "discutiendo" con el encargado de la iluminación, pues cada que apagaba la luz le impedía ver a los asistentes, situación que le disgustaba.

"Deja esta lucecita así, porque quiero ver si la gente canta o no, porque si no siento que le canto a una pared", le reclamó a manera de broma.

Antes de que culminara la presentación, algunos se percataron de la presencia de Alex Lora entre la audiencia, quien estaba sentado en las primeras filas, por lo que aprovecharon para tomarse la selfie del recuerdo.

Los músicos se despidieron con Qué salgan los clown, El río, Santa Lucía e Himno a la alegría. Miguel salió del escenario, no sin antes recibir una porra por parte del público.