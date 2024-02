Nelson Carlo dedica su Oso de Plata a Colombia, tierra donde rodó su último film

BERLÍN. El director y guionista dominicano Nelson Carlo de los Santos, ganador del Oso de Plata a mejor director de la Berlinale por 'Pepe', dedicó su premio al poblado de Estación Cocorná, en Colombia, donde rodó la película.

"Ellos son mi película más que nada", dijo De los Santos, emocionado en declaraciones a los medios tras recibir el galardón.

"Hablo un montón y me han silenciado", señaló con dificultad para asimilar lo ocurrido. "No puedo ni hablar, me hubiese gustado tener a Pepe acá para que me ayudara a filosofar", bromeó.

Gossip Dahomey de Mati Diop gana el Oso de Oro en la Berlinale

“Pepe” es el fantasma de hipopótamo que protagoniza el filme, inspirado en uno de los paquidermos que perteneció al narcotraficante colombiano Pablo Escobar y que después de su muerte se escaparon y se reprodujeron hasta el punto de causar un problema ecosistémico en Colombia.

Una historia tan delirante como real que sirve a De los Santos para hablar de las secuelas del colonialismo, de emigración y de machismo.

La mayoría de los actores son no profesionales, habitantes de ese poblado de la región de Antioquia. "Colombia es un territorio complicado y (no es fácil) que te acepten y te inviten, hay miradas complejas, de miedo", subrayó.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

"No sabían quién era yo, si un agente de la DEA o un paramilitar, pero entendieron que no y me prestaron sus vidas", dijo.