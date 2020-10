Netflix "revive" a Chadwick Boseman tras revelar fotos de su última película

Netflix dio una emotiva sorpresa a los fans de Chadwick Boseman tras revelar fotos de la última película en la que participó el actor, quien falleció el pasado 28 de agosto.

Por medio de sus redes sociales, la plataforma de streaming dio a conocer las imágenes de "Ma Rainey's Black Bottom", el último trabajo de Chadwick en el que comparte créditos con la primera actriz Viola Davis, mejor conocida como la abogada Annalise Keating en la serie "How to get away with murder".

Foto: ABC

La película, basada en la obra de August Wilson y dirigida por George C. Wolfe, nos cuenta la historia de la Reina del Blues Ma Rainey, quien al grabar su nuevo disco en 1927, comienza a vivir una serie de altibajos en su carrera junto a su agente, su productor y sus compañeros de banda.

Here's your first look at Viola Davis and Chadwick Boseman in MA RAINEY'S BLACK BOTTOM, based on August Wilson’s award-winning play from director George C. Wolfe.@MaRaineyFilm comes to Netflix 18 December. pic.twitter.com/fuMIec46KC — NetflixFilm (@NetflixFilm) September 30, 2020

Bosman interpreta a uno de los músicos, que acompañará a lo largo de su trayectoria a la famosa Reina del Blues.

El reparto lo completan Glynn Turman, Colman Domingo, Joshua Harto, Taylour Paige, Jonny Coyne, Jeremy Shamos, Michael Potts, Scott Matheny y Dusan Brown.

Cabe recordar que el actor de "Black Panther" murió tras cuatro años de lucha en secreto contra el cáncer de colon.

Ver esta publicación en Instagram My prayers go out to Chadwick’s family and loved ones. The world will miss his tremendous talent. God rest his soul. #wakandaforever Una publicación compartida por chris pratt (@prattprattpratt) el 28 de Ago de 2020 a las 8:25 PDT

Chadwick había fichado para protagonizar Yasuke, cinta ambientada en el siglo XVI sobre un samurái de origen africano, sin embargo, falleció antes de rodar el filme.

El estreno de "Ma Rainey's Black Bottom" está programada para estrenarse el próximo 18 de diciembre.

