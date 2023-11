Niall Horan, ex One Direction, enamora al Corona Capital

El cantante Niall Horan, ex integrante de One Direction, se sintió muy feliz de volver a México dentro del marco del festival Corona Capital 2023. Así lo aseguró durante su show en el escenario Vans, donde enamoró a sus fans con temas como “This town”, “Nice to meet ya” y “Black and white”.

“Hola México, ¿qué pasa?”, dijo en español. En inglés continuó: “Cuando pienso en México, pienso en mis recuerdos favoritos de toda mi carrera y la mayoría han sido en este mismo espacio. Al lado en el Foro Sol he tenido los mejores shows y aquí vamos otra vez. Estamos de regreso baby, los he extrañado”.

En las pantallas de vez en cuando se enfocaba a la audiencia, mostrando a varias fans conmovidas hasta las lágrimas. Algunas de ellas portaban letreros con mensajes para el artista. “Estoy castigada, pero de todos modos vine” y “Te he esperado desde 2011, ¿me das un abrazo?”, son algunas de las frases que escribieron.

El artista también incluyó algunos covers en su repertorio, como “Everybody wants to rule the world”, de Tears for Fears, y “Story of my life”, de One Direction, banda que lo lanzó a la fama.

“Todos estos años que me han permitido… No hablo español”, bromeó, al verse interrumpido por los gritos de sus fans.

“Todos estos años que he venido a México le han mostrado al mundo porque tengo los mejores fans del mundo. Hay cosas que no pensé que pasarían y ustedes lo hacen posible. Muchas gracias por permitirme seguir aquí”, subrayó.

Mientras tanto, la banda Metronomy se presentaba en el escenario Corona Cero, siendo esta su última presentación en la Ciudad de México antes de hacer una pausa indefinida en su carrera.

Temas como “405” y “Everything goes my way”, “Right on tine” e incluso un fragmento instrumental de “Cielito lindo” conformaron su setlist.

“Algunos de ustedes tal vez sepan que esta será nuestra última a visita a un México”, dijo Joseph Mount. “Pero no por mucho, les hago una promesa, cuando volvamos a hacer una gira, México será nuestra primera parada. Esta canción se las dedico a ustedes que viven en nuestro país favorito”, agregó antes de cantar “The look”.