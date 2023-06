Niurka se lanza contra Wendy Guevara: "ya tiene que ponerse a jugar"

La Casa de los Famosos sigue dando de qué hablar y ahora ha sido Niurka Marcos quien se lanzó contra Wendy Guevara, la favorita para ganar el famoso reality show.

La celebridad arremetió contra Wendy de "Las Perdidas" debido a la forma en que se está comportando dentro de la casa, queriendo ser la amiga de todos al no confrontar verdaderamente a sus compañeros.

Lee también: Issabela Camil arremete contra Ferka por atacar a Sergio Mayer: "ya tuvo sus 15 minutos de fama"

Incluso, Niurka aceptó que sus declaraciones serías una "bomba" para las redes sociales.

"Voy a tirar una bomba para redes yo lo sé que todos queremos mucho a Wendy, yo también la quiero, pero ya es hora de que deje de hacerse pendej* y ya tiene que ponerse a jugar; a todos los team Wendy ¡ojo! no solamente en la vida y en este tipo de juegos es ser simpática, bromista hacernos reír a todos, ya es hora de jugar", manifestó Marcos.

Asimismo, criticó a la influencer debido a las razones que dio durante su última nominación, asegurando que ya debe de ponerse a jugar, en lugar de aparentar que sus nominaciones solo son "por estrategia".

Niurka aseguró que Wendy ya debe de decir lo que en realidad piensa de sus demás compañeros y lo que no le gusta de ellos.

"Tu última nominación no me gustó para nada, eso de 'sólo lo hago por estrategia', no wey tienes que decir lo que no te gusta de las personas porque si no te voy a ver muy mustia cabr*na, ¿ok? ¡con huev*s! que bien que los tienes", detallo la también actriz.

@tendenciaspopmx #niurka #lacasadelosfamosos #wendyguevara ♬ sonido original - Tendencias Pop Mx

Cabe destacar que pese a las fuertes declaraciones de Niurka, la artista ha hablado bien de Wendy pues la influencer ha creado una linda amistad con su hijo Emilio Osorio.

En su momento, incluso aseguró que su exmarido, el productor Juan Osorio ya le tenía reservado un papel para una una telenovela y que estaba agradecida por todo el amor que le estaba dando dentro de la casa y que por ello, le tiene un cariño muy especial.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

"Ya Juan le va a dar un papel en su novela y yo la voy a adoptar aquí en Mérida ya tiene casa, porque le da tanto amor a mi bb y Emilio la quiere tanto que ya Wendy adoptada", dijo la vedette.