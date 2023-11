Noel Schajris busca apoyar a Acapulco

Desde su llegada a México en 1997, Noel Schajris nunca había visto en el estado de Guerrero un nivel de devastación tan crítico como el que provocó el huracán Otis en Acapulco. Por ello, destinará parte de las ganancias de su concurso Ven a volar conmigo para la reconstrucción del puerto.

“En el proceso de preparar esto ocurrió la tragedia más grande que yo recuerdo”, explicó en una conferencia de prensa, celebrada con motivo del lanzamiento del sorteo. “Tengo muchos recuerdos en Acapulco con mi familia, estamos devastados por lo que pasó”.

“No podíamos dejar de ver cómo podíamos sumar, y esta experiencia tuvo que incluir de alguna manera eso. Nos comunicamos con la gente de Reinserta.org, es una opción muy viable para ayudar”.

La dinámica consiste en ingresar a su página o a su app NS Music y comprar su disco, Siempre lo supe, y quienes así lo hagan podrán participar por tres premios: un vuelo a Cancún en jet privado junto con él, una noche bohemia en un restaurante de Polanco y un meet and greet.

El cantante subrayó que a través de este proyecto busca reiterar su compromiso de ser dueño de su propia música, y así evitar que ésta se distribuya por medio de plataformas convencionales de streaming que, en su opinión, dejan pocas ganancias a los artistas.

“Tengo más de diez millones de seguidores en mis redes sociales, uno quiere que escuchen todos, pero hay que ser pacientes e invitarlos a que lo escuchen en casa. Disfrutemos de una manera más vital, es una decisión que no me arrepiento, en cinco meses he generado lo que me pagan las plataformas en tres años”.

PREOCUPADO POR LA IA

Noel abordó también el tema de la inteligencia artificial en la música, externado su preocupación por el rumbo que pueda tomar y los riesgos que su uso desmedido puede provocar a los artistas.

“Tiene aciertos, beneficios y peligros”, declaró. “Su objetivo correcto puede ser muy beneficioso, pero si se nos va de las manos… Si empieza a independizarse de nosotros y generar cosas que no sirven al arte, ese es el peligro”.

“Es un poco atemorizante, pero confío en que estamos a tiempo de que no se nos vaya de las manos y no acabemos todos como Terminator o algo así”, añadió el integrante de Sin bandera.

Noel Schajris se presentará el próximo 1 de diciembre en el Auditorio Nacional.