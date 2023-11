Nacho Vegas vuelve a la CDMX para poner fin al tour Mundos inmóviles

Nacho Vegas regresará a la Ciudad de México para darle fin a la gira del disco Mundos inmóviles derrumbándose, mismo que el artista español ya había presentado en territorio mexicano en marzo del 2022, en Guadalajara y en la capital. “Queríamos hacer un broche en Latinoamérica y especialmente en México porque nos ha dado tanto”, explicó el cantante en conferencia.

Puede interesarte: Los Bunkers regresan y dicen no a la nostalgia

El álbum, conformado por 10 canciones, fue compuesto por Vegas en un pueblo del occidente asturiano durante el 2021. Hoy, a casi tres años del comienzo de su creación, el cantante reflexiona sobre las motivaciones que lo llevaron a componer un material desde su intimidad.

“El título se refiere a que tenemos que demoler muchas veces grandes muros para poder construir otros”, explicó. “Lo que me provoca urgencia de escribir canciones son los momentos más duros y dolorosos de la vida. No pretendo regocijarme en el dolor, al contrario, es confrontarlo”, comentó.

Gossip Enanitos Verdes llevará su historia a una película documental

Para el proceso creativo del disco, estuvo impulsado por problemáticas en su círculo cercano a raíz de la pandemia, involucradas algunas pérdidas de personas queridas, de eso habló el cantautor en temas como Belart, El don de la ternura, El mundo en torno a ti y Ramón In, en la que dijo reflexionar sobre lo triste que es vivir un duelo en soledad.

“La muerte está muy presente en mi cancionero, podría hacer una playlist que hablan de la muerte y que me parecen maravillosas. Esto se oye muy siniestro dicho así, pero cuando se habla de la muerte en la cultura popular es una excusa para hablar de la vida en realidad”, comentó.

“La muerte es un misterio, es algo desconocido. Cuando la sentimos de cerca nos lleva a hacer muchas preguntas sobre la vida” añadió.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Para el concierto que se llevará a cabo el 20 de enero en el Pepsi Center, tendrá cambios en el setlist respecto a su pasada presentación en el Teatro Metropólitan. En esta ocasión podría presentar el más reciente sencillo titulado El día que murió Pedro Sánchez, además de los cuatro sencillos cuyo estreno está en puerta.

“Será un concierto de variedad, para la gente que nos haya podido ver en el Metropólitan no verán el mismo concierto, pero sí la misma formación de la banda. Somos una gran familia, he ido aprendiendo de la gente de la que me rodeo. Estamos al servicio de las canciones, se diluye el protagonismo, es la música la que manda”, dijo.