Amber Heard exhibe a Johnny Depp y su problema de drogas en fotos

Amber Heard dio detalles sobre el continuo consumo de drogas y alcohol de Johnny Depp, compartiendo polémicas imágenes donde se ve al actor bajo los efectos de estupefacientes.

La actriz de 36 años relató también varios casos de presuntos abusos físicos por parte de la estrella de "Piratas del Caribe", al brindar su testimonio por segundo día consecutivo en el juicio que se lleva a cabo en el condado de Fairfax en Virginia.

Cabe recordar que Depp, de 58 años, presentó una demanda contra Heard por un artículo de opinión que ella escribió para el diario The Washington Post en diciembre de 2018, en el que la actriz se describía como una "figura pública que representa el abuso doméstico".

Así lució el protagonista de Piratas del Caribe al momento de que su ex subió al estrado. | Foto: EFE

La artista no nombró a Depp en el artículo de opinión pero el actor la demandó por insinuar que era un abusador y le reclama 50 millones de dólares en daños. Heard contrademandó alegando que sufrió "violencia física y abuso desenfrenados" a manos de él y pidió 100 millones de dólares.

Johnny Depp intoxicado por drogas

En el estrado, la actriz habló también de los esfuerzos recurrentes de Depp para estar sobrio durante su relación pero que finalmente no tuvieron éxito, y sólo fueron empeorando su situación.

Contó que un guardaespaldas una vez tuvo que llevar a Depp inconsciente en sus brazos "como un bebé" a su casa alquilada en Londres.

Así fue captado el actor durmiendo bajo los efectos de las drogas. | Foto: EFE

"Recuerdo que pensé que hasta aquí llegaría todo. Me alentó sentir que estábamos en un nuevo capítulo, que Johnny finalmente había tocado fondo", dijo.

Pero pesar de un "millón de promesas de estar limpio y sobrio", de la terapia de pareja y de los esfuerzos de rehabilitación, el actor siempre volvía a beber y a consumir marihuana y cocaína.

"Johnny con speed es muy diferente al Johnny con opiáceos. Johnny con opiáceos es muy diferente al de Adderall y al Johnny con cocaína, que es muy diferente al Johnny con Quaaludes", aseguró la artista.

La actriz aprovechó que el Depp se quedaba dormido para tomarle las fotografías. | Foto: EFE

¿Johnny Depp, estaba celoso de James Franco?

La actriz también acusó a Depp de ser obsesivamente celoso, asegurando que golpeaba las paredes, le daba cachetadas y la golpeaba cuando estaba borracho.

"Era el amor de mi vida pero también era esta otra cosa. Y esa otra cosa era horrible", dijo la ex de Johnny.

De igual forma reveló que su exmarido la abofeteó y pateó en un avión, en mayo de 2014 tras acusarla de tener un romance con el actor James Franco.

"Me sentí avergonzada. Era la primera vez que me pasaba algo así. Estaba enojado conmigo por aceptar el trabajo con James Franco. Odiaba, odiaba a James Franco y me acusaba de haber tenido algo secreto con él desde que hicimos 'Superfumados' (Pineapple Express) y me llamó puta", aseguró Heard.

Depp terminaba en mal estado luego de consumir distintos tipos de estupefacientes. | Foto: EFE

Los miembros del equipo de seguridad de Depp y sus asistentes estaban en el avión en ese momento, contó la actriz.

"Me caí al suelo. Nadie dijo nada, nadie hizo nada. Era como si pudieras escuchar caer un alfiler en ese avión Y recuerdo sentirme muy avergonzada", agregó.

Con información de EFE y AFP