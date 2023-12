Arcángel afirma que el Reggaeton es el género más pobre musicalmente

El reggaeton es hoy por hoy uno de los géneros más escuchados en el mundo, sus constantes éxitos comerciales en el mercado latino, como en el anglo ha provocado que incluso artistas de rock, pop y hasta regional mexicano se sumen a hacer alguna colaboración con tal de darse a conocer a las audiencias actuales y así, mantenerse vigentes.

Sin embargo, dicha sobreexplotación que ha visto el mercado en torno a canciones con las características del género urbano tiene harto a mucha gente, pues en palabras usadas recurrentemente, su fórmula es tan básica que no se necesita tener mucho talento para entrar en la escena.

Los amantes del género por supuesto que defienden su gusto, sin embargo recientemente uno de los exponentes del reggaeton más grandes, Arcángel, aceptó que de todos los tipos de música que existen en el mercado, el género urbano es el más pobre musicalmente.

Arcángel es uno de los artistas más grandes que tiene el reggaeton y además, uno de los más exitosos, sin embargo, también es conocido por siempre decir las cosas que piensa y rara vez estar de acuerdo solo por no entrar en la polémica, fue así como en una entrevista realizada en un famoso podcast que reúne a lo mejor del género urbano, el cantante puertoriqueño dio su opinión.

"No soy quien para faltar el respeto a ninguno género, yo no soy un maestro de música, yo canto reggaetón, uno de los géneros musicalmente más pobres que existen en la historia. No es lo mismo cuando tú necesitas meter a todos estos músicos a la cabina, leerla, tienes que saber de todo y en el reggaetón si tú hablas una mie** bufeada y te mueves bien o si te vistes cabr*".

Alguien lo tenía que decir… 👏🏽 pic.twitter.com/koHiXP2cgG — Prófugos del Ácido Fólico (@EsdeProfugos) December 14, 2023

“Musicalmente es un género bien pobre, todo es sintético, la música de verdad se toca para que se sienta la vibra, nosotros no hacemos nada de eso. Un chamaquito haciendo pistas con un dedo y un pianito, ese chamaquito en millonario y tú fuiste a Berkeley y eres fan de Beethoven, llega un reggaetón y tin,tin,tin”.

