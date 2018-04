Aseguran que Star Wars inspiró a los terroristas del 11 de septiembre

Margaret Atwood, la escritora canadiense autora de novelas que inspiraron series como El cuento de la criada (The Handmaid's Tale) o Alias Grace, ha afirmado que los terroristas que perpetraron los atentados del 11 de septiembre de 2001 contra las Torres Gemelas de Nueva York sacaron la idea de su ataque de la saga Star Wars.



En una amplia entrevista con Variety, que reconocía a la célebre autora dentro de un especial sobre el Poder de las Mujeres, Atwood recordó cómo en el año 2000 se estrenó en Dinamarca una ópera basada en su obra "El cuento de la criada" que comenzaba con unas imágenes proyectadas en el escenario de diversas cosas que explotaban. Y uno de los escenarios de estas explosiones era el World Trade Center de Nueva York... algo que todavía no había ocurrido.



"No te preocupes, no sacaron la idea de mi ópera. Sacaron la idea de Star Wars", afirmó Atwood. Cuando el entrevistador le preguntó a la escritora si "realmente cree eso", ella aclaró el porqué de esta afirmación.

"¿Recuerdas la primera película? Dos tipos estrellan un avión en mitad de algo y explota. La única diferencia es que, en Star Wars, se escapan", dijo la autora.

Además añadió otro dato para apuntalar su teoría: "Inmediatamente después del 11 de septiembre, contrataron a un grupo de guionistas de Hollywood para que les dijeran cómo podría seguir la historia. Los guionistas de ciencia ficción son muy buenos en esto, anticipando eventos futuros, plantean escenarios posibles muy interesantes".

Atwood parece hacer referencia a una de las secuencias finales del Episodio IV: Una nueva esperanza, la primera entrega de Star Wars estrenada por George Lucas en 1977.

En ella, Luke Skywalker y otros pilotos rebeldes lanzan un ataque contra La Estrella de la Muerte, el arma destructora de planetas del Imperio Galáctico.

Guiado por la Fuerza, Luke dispara un torpedo de protones que alcanza su objetivo desata una reacción en cadena que hace que toda la estación de combate colapse y explote.