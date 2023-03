Borró cassette: Maluma habla por primera vez sobre su separación de Natalia Barulich

Maluma por fin abrió su corazón para hablar por primera vez sobre su ruptura con Natalia Barulich, ambos terminaron en 2019, entre los rumores que involucraban al futbolista Neymar como el tercero en discordia.

En una entrevista para Alafoke Radio Show, el cantante colombiano aclaró si realmente el jugador del Paris Saint-Germain había tenido algo que ver en su separación.

Cuando el entrevistador le preguntó sobre el asunto, Maluma se tomó unos segundos para responder: “La verdad, sí, Neymar me quitó a mi novia".

Inmediatamente, el cantante se echó a reír y dijo que sólo era una broma. Que en realidad cuando Natalia y Neymar comenzaron a salir, ellos ya habían terminado su romance.

Maluma y Natalia se conocieron durante las grabaciones de una de las canciones más famosas del cantante, "Felices los 4", en donde ella era la protagonista del tema.

Fue en 2019 cuando el noviazgo que ambos tenían terminó, y al poco tiempo, Natalia empezó a salir con el futbolista, noticia que acaparó las miradas de la prensa rosa por lo rápido que se dio la unión entre ambos.

En la entrevista de Alafoke, se le preguntó a José Londoño, cuánto tiempo tardó en su expareja en salir con Neymar, pero lejos de incomodarse, aclaró que no estuvo pendiente de lo que ella hacía una vez que sucedió la separación, aunque volvió a bromear en su respuesta.

“Creo que a los 30 segundos, no sé, cabr*n... No tengo ni idea, ni me importa. Yo siempre digo, cuando uno termina con una mujer, papi en el momento que le da su último beso o abrazo, hasta ahí llega todo, ya no es tu mujer, y chao, nos fuimos”, aseguró.

La versión de Natalia Barulich

La modelo contó lo que había pasado en su relación con Maluma, al poco tiempo de terminar su relación. Natalia Barulich dio a conocer en el podcast Evolve, que la relación entre ambos no había sido tan bonita como se veía en las redes sociales.

“Para mí la relación fue muy tóxica. Sabía que no me estaba perdiendo una relación real, sino que había perdido esta idea que había creado en mi mente y que realmente no existía. Digo que mi relación era tóxica porque fue muy unilateral; me refiero a que yo daba el mil por ciento y recibía como máximo el 20 por ciento, podría decirse”, reató en aquél entonces.