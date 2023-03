La modelo Cara Delevingne rompió el silencio sobre su ingreso a rehabilitación

La modelo Cara Delevigne que protagoniza este mes la portada de la revista Vogue y para quien dio una entrevista, se sinceró para hablar acerca de su rehabilitación y cómo ha sido su vida con las adicciones, además, de un trastorno con el que ha tenido que lidiar desde la infancia.

Fue a raíz de las fotografías que circularon en septiembre de 2022 en donde Cara lucía en mal estado, y bajo el influjo de drogas en el aeropuerto de los Ángeles, EU que la actriz tocó fondo.

Puedes leer: Cara Delevingne, en la mira por su extrema delgadez

La británica contó que en ese entonces regresaba del Festival Burning Man y que definitivamente no estaba bien, más tarde, cuando vio las fotos, se sintió tan avergonzada que supo que tenía que retomar la rehabilitación.

"No había dormido y no estaba bien. Es desgarrador porque pensé que me estaba divirtiendo (...) A veces necesitas darte cuenta de la realidad, así que en cierto modo estoy agradecida a esas fotos”, dijo Delevingne a la revista.

Moda Cara Delevigne reaparece en París para presentar su colección Cara Loves Karl

Delevingne lleva cuatro meses sobria y está en un programa de 12 pasos para trabajar su adicción.

Entre los sucesos más difíciles que la también actriz relató, fue la primera vez que se emborrachó y despertó con resaca, tenía sólo siete años y fue en la boda de un familiar.

"Me desperté en casa de mi abuela en mi habitación con resaca, con un vestido de dama de honor", confesó.

Actualmente se siente mejor y ha retomado la terapia psicológica después de tres años de no hacerlo.

"Todavía tengo mucha energía pero no es errática. Estoy más calmada", aseguró Cara.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Vogue (@voguemagazine)

Cara fue diagnosticada con dispraxia desde los 15 años

Delevingne padece dispraxia, una enfermedad neurológica que afecta a la coordinación corporal. Fue entonces, cuando a los 15 años, sufrió su primera crisis nerviosa que la llevó a tomar antidepresivos, ante el conocimiento de su enfermedad.

"Este fue el comienzo de mis problemas de salud mental y las autolesiones involuntarias", confesó.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Debido al incidente ocurrido en septiembre la hermana de la modelo, Poppy Delevingne, declaró a la revista Stliyst, que su familia planeaba llevarla a rehabilitación.

Además, dijo que ella no pensaba que Cara llegaría viva a los 30 años. "Honestamente, no pensé que estaría viva a esta edad", declaró Poppy.









TE RECOMENDAMOS EL PODCAST⬇️

Disponible en: Acast, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast, Deezer y Amazon Music