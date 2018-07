Carmen Campuzano pide a AMLO dirigir comisión contra las adicciones

Los simpatizantes de Andrés Manuel López Obrador se han mostrado desde el pasado domingo satisfechos con la victoria que obtuvo en las elecciones, entre ellos la DJ y modelo Carmen Campuzano.

Y es que Carmen se ha dado cuenta que es momento de dejar las pasarelas y las consolas para saltar a la política dentro del próximo equipo del morenista.

A través de Twitter, Campuzano le dedicó un breve mensaje al virtual ganador de los comicios en donde le pide considerarla para dirigir la Comisión Nacional contra las Adicciones pues considera que lo que ella vivió le da la fuerza para ser la titular.

Lee también: Descubre a "El Mijis", el cholo diputado de Morena electo en San Luis Potosí

"La lucha contra las adicciones debe tener la visión de quién las ha vencido en lo personal, familiar y social", se lee.

Y agrega: "Madres me buscan porque no encuentran esperanza para salvar a sus hijos, jóvenes y adultos me confiesan su problemas de consumo, me piden ayuda desesperada. Sé que he salvado vidas y me siento comprometida a seguir haciéndolo".