Jada Smith revela que Chris Rock la invitó a salir cuando había rumores de su divorcio 

Poco después de que Jada Pinkett Smith revelara que desde 2016 está separada de Will Smith, y aunque no se han divorciado llevan “vidas completamente separadas”, la también actriz contó que Chris Rock la invitó a salir en una ocasión.

El tema de inmediato causó polémica, pues el comediante tuvo uno de los momentos más incómodos con Will Smith, cuando éste lo abofeteó durante la ceremonia de los Premios Oscar por hacer un chiste que consideraron de mal gusto.

Y aunque el “coqueteo” ocurrió mucho antes de este incidente, Chris también experimentó un momento bochornoso con Jada cuando la llamó para invitarla a salir porque había rumores de que se había divorciado.

“Creo que todos los veranos salían informes de que Will y yo nos estábamos divorciando. Y ese verano en particular, Chris pensó que nos íbamos a divorciar”, relató la actriz.

Pero ella, obviamente, rechazó al comediante y antes de ser humillado por Will por la cachetada, Jada lo hizo por teléfono.

“Me llamó y básicamente me dijo: ‘Me encantaría invitarte a salir’. Y yo le dije: ‘¿Qué quieres decir?’. Él me dijo: ‘Bueno, ¿no se van a divorciar Will y tú?’. Yo le dije: ‘No. Chris, esos son sólo rumores’. Estaba horrorizado. Y se disculpó muchísimo y eso fue todo”.

¿Qué dijo Jada de la bofetada?

La intención de tener una cita con ella no se volvió a repetir, pero Rock tuvo que volverse a acercar a Jada para disculparse por el chiste que hizo en los Oscar.

Meses después, Jada habló de la bofetada: "Mi mayor esperanza es que estos dos hombres inteligentes y capaces tengan la oportunidad de sanar, hablar y reconciliarse", dijo durante un episodio de Red Table Talk.

En ese momento Jada todavía mantenía en secreto su separación de Will y concluyó hablando de su largo matrimonio.

"Hasta entonces, Will y yo continuaremos haciendo lo que hemos hecho durante los últimos 28 años, y eso es seguir descubriendo esto llamado vida juntos. Gracias por escucharnos", concluyó Jada.