Christian Nodal se arrepiente de tener dientes con diamantes: “es lo más estúpido que he hecho”

Christian Nodal está arrepentido de haber modificado sus dientes sanos para intervenirlos con diamantes que apenas y se pueden apreciar.

El cantante mexicano hizo la confesión durante una entrevista en el programa Noche de Luz, donde también dijo que sentía culpa por haber gastado tanto dinero en algo que no se ve a simple vista.

Nodal aseguró que fue una pésima decisión haberse quitado los dientes para suplantarlos con diamantes y pagar una fortuna por ello.

“Lo más estúpido e imbécil que he hecho en mi vida en cuestión de gastar dinero y eso, me quité mis dientes reales para ponerme diamantes como si fueran dientes. No tengo dientes, los diamantes están ahí”, dijo Chistian Nodal.

¿Cuánto pagó Christian Nodal por los diamantes en sus dientes?

El intérprete de “No te contaron mal” reveló que su inmadurez fue lo que lo llevó a ponerse diamantes dentro de la boca, pues su idea era que cuando cantara o sonriera sus fans pudieran ver algo “cool”.

Nodal pagó aproximadamente 800 mil dólares por las incrustaciones de diamantes y un tatuaje con el reconocido diseñador de joyas, Angel City Jewelers.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Angel City Jewelers (@angelcityjewelers)

Nodal es un amante de la joyería, es normal ver a la estrella de regional mexicano lucir pulseras, aretes y collares ostentosos en sus videos musicales o palenques.

Una casa joyera que recientemente hizo una pieza para Nodal fue Braggao, quien publicó en su cuenta de Instagram un collar hecho especialmente para el cantante.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por BRAGGAO (@braggaomx)

“Ésta cadena simboliza la amistad, el poder de la colaboración y la celebración de todo lo que une a las personas: el amor, la pasión y la búsqueda de la excelencia”, se lee en el posteo.