Pido una disculpa a todas las mujeres: Coco Levy tras su despido de Videocine

Luego de las denuncias en contra de Jorge 'Coco' Levy por abuso y acoso sexual, la empresa Videocine tomó la decisión de despedir al productor y terminar cualquier relación laboral con él.

Por medio de un comunicado, la distribuidora dio su posición al respecto y reveló que ya se había iniciado una investigación interna para conocer los hechos que fueron expuestos en primera instancia por la actriz Danna Ponce, que fue la primera en alzar la voz sobre el hijo de Talina Fernández.

Te puede interesar: Drake Bell rompe el silencio sobre el caso de abuso sexual en su contra

¿Qué dijo Coco Levy sobre su despido?

Luego de haber sido despedido, Levy subió un video a sus redes sociales, donde negó nuevamente las acusaciones, asegurando que él siempre se ha dirigido con respeto.

"Insisto, nunca he abusado ni agredido a nadie físicamente, siempre he procurado el respeto para todas las personas, pero en las ultimas semanas he tenido tiempo para reflexionar (...) quiero entender, sinceramente, qué hice mal y cómo".

Asimismo, habló sobre algunos testimonios de las chicas en los que señaló que nunca hubo un contacto físico como ellas aseguran y que por el contrario, las apoyó aconsejándolas sobre cómo dirigirse en el la industria del espectáculo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Coco Levy (@levy659)

"Escuché, por ejemplo, cómo una persona se sintió engañada y abusada porque la invité a una fiesta en la que no se sintió cómoda. Una más me ha visitado de manera regular por casi seis años y, con quien tampoco he tenido ningún contacto físico, dijo que las declaraciones de las demás chicas le habían abierto los ojos y que se sentía frustrada y decepcionada, a ellas y a muchas otras, les di consejos de cómo conducirse en la industria, donde la competencia es feroz".

Por último, explicó que tal vez la forma en que se dirigió a las jóvenes pudo haberles resultado ofensivo pero que en ningún momento fue su intención y pidió disculpas por ello.

"En ese contexto, nunca pensé que mis palabras sobre verse guapas y explotar su sensualidad podían ofenderlas. Seguramente podría haberlo dicho de manera distinta sin ser ofensivo. (...) Con el corazón en la mano, les pido una disculpa a todas las mujeres que ofendí e incomodé con mis palabras, no quise ofenderlas, mucho menos vulnerarlas, mi intención era apoyarlas".

Novia de Coco Levy lo defiende

Incluso Sussan Taunton, actual pareja de Levy, salió en su defensa y aseguró que luego de 30 años de conocerlo, es un hombre respetuoso al que ama profundamente y en el confía al mil por ciento.

"Estoy segura que le dijo a esa actriz lo que todos los productores y los que trabajamos en este medio sabemos; que se tiene que ver bonita, que debe ser estudiando, que tiene que ser conquistadora, responsable y tenaz en busca de oportunidades".

Por otro lado, mandó un mensaje a las jóvenes que lo han acusado y les hizo un llamado a decir la verdad y ser honestas.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

"Chavas las oportunidades no llegan haciendo declaraciones falsas en redes, tristemente suena machista, pero sus comentarios no son abuso físico ni la violencia sexual que pretenden sugerir. Creo que su más grande error fue ser terriblemente honesto", agregó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Sussan Taunton Thomas (@sussantaunton)









TE RECOMENDAMOS EL PODCAST⬇️

Disponible en: Acast, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer y Amazon Music