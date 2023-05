Conductora de CNN se vuelve viral por equivocarse al pronunciar "Popocatépetl"

La reciente actividad que ha presentado el volcán Popocatépetl en los últimos días, ha puesto a México en el ojo de medios de comunicación y noticieros en todo el mundo debido al riesgo que podría representar para miles de habitantes de zonas cercanas.

Como es el caso de la presentadora estadounidense Isa Soares de CNN, quien al brindar información sobre la creciente preocupación de una posible emergencia que podría provocar una explosión del volcán, tuvo problemas para pronunciar "Popocatépetl", lo que provocó que se volviera viral en cuestión de unas horas.

"Millones de personas se están preparando para una posible evacuación ante la creciente actividad del volcán activo más peligroso de México", narró Isa Soares en la presentación en vivo antes de tratar de pronunciar el nombre del volcán.

Al darse cuenta de su error, se disculpó ante las cámaras por pronunciar mal la palabra.

"Creo que pronuncié mal el nombre del volcán, una disculpa a todos", dijo un momento antes de ceder la palabra a Patrick Rodman, corresponsal de CCN en La Habana, Cuba, quien le correspondió con una sonrisa.

Los comentarios de varios mexicanos no se hicieron esperar luego de que CNN publicara el video en sus redes sociales.

Millions of people in Mexico have been warned to prepare for a possible evacuation after increased activity from the country’s most dangerous active volcano, which has been spewing ash into several nearby towns since last week, according to authorities https://t.co/FJ6poV3Y6M pic.twitter.com/d4w4d8iijh — CNN (@CNN) May 23, 2023

"Ni yo que hablo español sé pronunciar bien "Popocatépelt" ni ninguna otra palabra en Náhuatl. Es un privilegio solo de los mexicanos" y "podría escuchar su intento de decir Popocatépetl mil horas", son algunas de las respuestas que recibió el tuit de CNN.

Algunos usuarios de redes sociales incluso le recomendaron a Soares que le llamara "Don Goyo" o "Popo", como algunos mexicanos conocen al volcán.