"Confieso que es cierto", el director Frank Párez admite denuncias por acoso sexual

Una serie de denuncias anónimas de acoso sexual aparecieron este martes en redes sociales contra el director de cine peruano Frank Pérez-Garland, quien admitió los hechos y pidió disculpas a las mujeres afectadas que presuntamente fueron alumnas suyas.

"Me da mucha cólera. Yo tenía 19 años. Fue mi profesor y casi dejo la carrera por él. Acosador", dice uno de los testimonios anónimos recopilados y publicados en la red social Instagram por la cuenta "Acosadores de cine peruano caerán".

"Yo tenía 17. Me pedía fotos. Le dije que no podía y me decía 'tienes que crecer'", cuenta otro de los numerosos mensajes difundidos.

Otras denuncias también enmarcan el acoso en la labor de Pérez-Garland como profesor: "Me acosó en clases. Fue mi profesor. Me pedía fotos y hablaba sobre mi cuerpo", dice otro de los numerosos mensajes.

Ante la catarata de denuncias, el cineasta, de 45 años, admitió los hechos en un texto publicado en la red social donde pedía perdón a las víctimas.

El confeso acosador argumentó que no era consciente del daño que causaba cuando lo hacía ni tampoco de su situación de poder por el lugar que ocupaba.

"Soy un profesional de 45 años y he debido saberlo. No hay ninguna excusa para mi comportamiento y sé que muchas personas que me aprecian ahora deben estar decepcionadas de mí", apuntó Pérez-Garland.

"Tengo muy claro que el daño ya está hecho y ahora lo único que puedo hacer es aceptar mis errores y pedirle disculpas a todas las mujeres que fueron víctimas de mis acciones", agregó.

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) rechazó en un comunicado los actos de acoso sexual cometidos presuntamente por Pérez-Garland e instó a las denunciantes a llamar a la Línea 100 de su programa contra la violencia machista para que reciban asistencia y puedan formular las denuncias en una comisaría.

El MIMP recordó que el acoso sexual es un delito considerado como una forma de violencia de género que pone en riesgo la integridad de las mujeres.

En el código penal de Perú el acoso sexual está penado con entre dos y cinco años de prisión, que pueden llegar a ocho años si la víctima del acoso es menor de edad o si este se produce en el marco de una relación laboral, educativa o formativa de la víctima.

