Critican a Ibarreche por su reseña de Barbie ¿qué fue lo que dijo?

El tiktoker, Javier Ibarreche, consigió algunas críticas luego de publicar sus reseñas para las películas Barbie y Oppenheimer, que este fin de semana abarrotaron las salas de cine del país.

Barbie, la cinta dirigida por Greta Gerwig y protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling, llevó a Ibarrache a compararla con "Lego" (2014), que trata de juguetes que cobran vida y pretenden generar una reflexión a los espectadores.

la diferencia de las reseñas del ibarreche de barbie y oppenheimer es abismal, para nolan el wey se preocupó por explicar su similitud con el mito de prometeo y de barbie solo dijo esta chida pero hasta ahí — ✨𝒂𝒎𝒂𝒓𝒊𝒍𝒊𝒔✨ (@pervergaraa) July 22, 2023

Después, el también conductor, señaló que algo positivo en la película era el cambio en los roles de género, en donde ahora quien tenía que cumplir con los estándares de belleza era "Ken".

“Plantean este contraste entre el mundo de Barbie; donde Barbie tiene toda clase de profesiones y responsabilidades, mientras que los Kens sólo existen para las Barbies. Eso versus el mundo real donde Barbie encuentra que ser mujer representa todo tipo de dificultades”, dijo Ibarreche.

El cinéfilo agregó que la explotación de la historia de Barbie y de su referencias se volvió un circulo repetitivo en el que se perdieron las actuaciones de algunos personajes.

“Llegó un punto, y esto es completamente percepción personal, que la película yo sentí que le daba vueltas al mismo tema. Y en el proceso de darle vueltas a lo mismo hay personajes que de plano quedaron de adorno”, expresó Javier.

Fans de Barbie atacan a Ibarrache por sus críticas

En Twitter varios internautas criticaron a Javier Ibarrache por la reseña de Barbie, también hubieron quines lo acusaron de no entender lo que siginificaba ser mujer, además de que su perspectiva sobre la película era muy simple.

obvio q Ibarreche sintió que barbie estuve meh amigas ES UN HOMBRE, they don’t get it — funki chantis (@shantitigem) July 22, 2023

"Obvio que Ibarreche sintió que Barbie estuve "meh". Amigas ES UN HOMBRE, they don’t get it", decía una publicación.

Yo amo a ibarreche y estaba esperando su opinión. Pero hoy que vi su video, sólo pude pensar “meh… no alcanza a entenderlo”.



Las emociones a partir de la experiencia colectiva e individual de las mujeres —nuestras madres y amigas— son algo que no alcanzarán a entender.



🧶(1/4) https://t.co/qr4bHBeLKi — Pau Bouchot (@Pau_Bouchot) July 22, 2023

Por otro lado, algunos seguidores de Ibarrache lo defendieron y aseguraron que los señalamientos que recibió fueron injustificados.

"Su funa a Javier Ibarreche por no hacer una reseña de Barbie que les gustara solo demuestra que siguen reseñas en internet para que validen sus gustos, no para escuchar un punto de vista", publicó un usario de Twitter.

Su funa a Javier Ibarreche por no hacer una reseña de Barbie que les gustara solo demuestra que siguen reseñas en internet para que validen sus gustos, no para escuchar un punto de vista. — Martien (@eddugb) July 23, 2023

Otra internauta invitó a los fans de Barbie a no politizar a la película al involucrar temas raciales o de género.

Gente diciendo que a Javier Ibarreche no le encantó Barbie "porque es hombre", "por blanco" (?) Se nos está yendo de las manos politizar todo, amigos... También puede ser que le sabe a temas de narrativa, guiones, etc y basó su opinión en eso, en lo técnico. No sé. Puede ser. — The Marvelous Mrs. Rangel (@M_Rangel1) July 22, 2023

Te mostramos la reseña que Javier Ibarreche realizó sobre Oppenheimer para que decidas si hubo alguna diferencia con lo dicho de Barbie.