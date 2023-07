Selena Gómez celebra su cumpleaños 31 con temática de Barbie

Selena Gómez tiró la casa por la ventana para festejar su cumpleaños 31, la cantante tuvo varios festejos en los que lució diferentes looks, pero el más cool fue el que utilizó con temática de Barbie.

Una de sus celebraciones la llevó a cabo en compañía de sus amigas y familiares viendo la nueva película de Barbie en donde todas sus acompañantes iban vestidas de rosa.

En su fiesta, Selena dio galletas decoradas con la famosa muñeca, su pastel era un lindo corazón rosado con una vela en forma de diamante, la cantante utilizó un estilizado vestido rosa con la clásicas perlas de Barbie.

selena gomez hizo su cumpleaños 31 con la temática de barbie mira si nos vamos a avergonzar de ir de rosa por las pelo duro de acá q critican kjjj pic.twitter.com/o9RkLT09bY — Ro | ☆³ (@luvbook_) July 23, 2023

Selena Gómez celebra un lujoso cumpleaños con famosas

El 22 de julio, Selena realizó una segunda fiesta en donde el lujo y el desfile de celebridades no paró. Paris Hilton y Karol G fueron algunas de las invitadas.

Esta vez, la intérprete de "Calm Down" bailó al ritmo de un DJ y apagó las velas de un segundo pastel que ahora iba a tono con el vestido de rosas rojas que elegió para la gran noche.

En su cuenta de Instagram, Selena Gómez hizo una petición para todos los que le preguntaban qué esperaba en su cumpleaños, la también actriz no dudó en pedirle a sus seguidores sumarse a la causa "Rare Impact Fund" que apoya la salud mental en los jóvenes.









"Esta es mi verdadera pasión en la vida. La gente me sigue preguntando qué quiero para mi cumpleaños, y yo le digo a todos lo mismo por favor, no me des nada, pero si quieres hacer algo por mi cumpleaños, por favor dona al Fondo de Impacto Rare. Si tienes los medios, considera donar para ayudarnos a marcar la diferencia", escribió Gómez.