¡De emergencia operan a Belinda! Estas son las piedras que tenía en el riñón

La cantante Belinda compartió a sus seguidores en redes sociales la foto de las piedras que tenía en el riñón y que le fueron extraídas la mañana de este lunes durante una operación.

Foto: Twitter / @belindapop

“6 de mayo nunca te olvidaré. El peor dolor que he tenido: Las malditas piedras en el riñón. Un dolor tan tan intenso, aproximadamente 12 horas del peor dolor que he tenido en mi vida”, posteó la artista en su cuenta en Twitter.

6 de Mayo nunca te olvidare... El peor dolor que he tenido: Las malditas piedras en el riñón... Un dolor tan tan intenso, aproximadamente 12 horas del peor dolor que he tenido en mi vida 😖 — Belinda (@belindapop) 7 de mayo de 2018

En la red, recordó que el domingo tenía un concierto en Málaga, España, y justo cuando la estaban arreglando para salir al escenario comenzó a sentir un dolor insoportable desde abajo hasta el riñón.

Les comparto mi historia: Ayer tenía un concierto en Málaga, me estaban arreglando para salir al escenario y de la nada me empezó a dar un dolor insoportable desde abajo hasta el riñón, tuve que ir al hospital inmediatamente, no podía caminar, respirar, pensar... — Belinda (@belindapop) 7 de mayo de 2018

Aseguró que su aprendizaje es tomar mucha agua e hidratarse, lo que reconoció a veces se olvida, porque se tienen muchas cosas que hacer, pero la salud es lo más importante, por lo que también exhortó a tomar agua.

OMG! Operan por segunda vez a Adrián Uribe y termina en ¡terapia intensiva!

... Puedo decir que el peor dolor que existe es tener piedras en el riñón... Ahora tengo que cuidarme mucho más, mi aprendizaje de esto es tomar mucha agua, hidratarse, a veces se nos olvida porque tenemos muchas cosas que hacer, pero la salud es lo más importante, tomen agua!!! — Belinda (@belindapop) 7 de mayo de 2018

La cantante agradeció las muestras de cariño que recibió de sus seguidores, a quienes ofreció disculpas por no haber podido estar en el escenario.

Belifans los amo! Gracias por todos sus mensajes!! Me llenan de fuerza!! 💥⭐️🔺⭐️💥 — Belinda (@belindapop) 7 de mayo de 2018

“Tuve que venir al hospital porque me puse muy mal, me trajeron a urgencias por un problema en el riñón. Muchas gracias a todos por preocuparse, los mantendré informados, los quiero!”, indicó desde la noche del domingo.

Foto: Twitter / @belindapop

OMG! Revelan detalles de spin-off de Han Solo con video en 360 grados

OMG! Se complica salud de José José y otra vez es hospitalizado