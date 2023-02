Denuncia Susana Moscatel acoso en cafetería: le ofrecieron 10 mil pesos para ir a Puebla

La periodista Susana Moscatel denunció en redes sociales haber sufrido acoso mientras descansaba en un parque de la Ciudad de México después de su rutina matutina.

A través de su cuenta de Twitter, la conductora alertó a sus seguidores sobre el incidente y detalló cómo un hombre se acercó a ella y comenzó a hacerle preguntas incómodas sobre su apariencia.

Te puede interesar: Yuridia anuncia que se convertirá en madre por segunda ocasión

Moscatel compartió la experiencia en un hilo de Twitter, resaltando la necesidad de combatir el acoso hacia las mujeres en espacios públicos.

"Te puedo pagar 10 mil pesos para que vengas a Puebla"

La periodista relata que después de salir a correr, llegó al lugar y un hombre vestido con jeans, camisa roja y lentes oscuros le preguntó si la silla junto a ella estaba ocupada. A pesar de que la periodista le permitió tomar la silla, el hombre comenzó a hacerle preguntas incómodas sobre su nacionalidad, estatura, color de ojos, entre otras.

Susana Moscatel, ya sintiéndose acosada y molesta, señala que rápidamente se levantó de su asiento y se trasladó a la mesa de otro cliente conocido que se percató de su incomodidad.

Estaba sentado como si lo hubiera invitado a mi mesa.



- ¿Eres extranjera? (Acercándose).

- No. (Volteando la silla a otra dirección, y volviendo mi mirada al teléfono y subiendo a Mika a mis piernas).

- Es que pareces. ¿Cuanto mides?



(WTF!??) 🤬



🧵… — Susana Moscatel Levy (@SusanaMoscatel) February 16, 2023

“Me levanté, ya habiendo hecho una señal con la mirada a otro regular del café a quien saludo seguido y quien al percatarse de mi incomodidad me llamó a su mesa”

A pesar de que la periodista se levantó de la mesa para alejarse del sujeto, este le ofreció 10 mil pesos para ir a la apertura de un Karaoke en Puebla.

'Antes de que te vayas, tienes ojos hermosos y si sí mides lo necesario, o no te molesta usar tacón, te puedo pagar 10 mil pesos para que vengas a la apertura del Karaoke que tengo en Puebla. ¿Qué opinas? Soy dueño de tal y tal y tal lugar'.

10 mil pesos por ir con un extraño a Puebla. Obvio se equivocó de persona, pero nadie esta a salvo. Ya sea de un tipo tan idiota que piensa que algo así le iba a funcionar, o trágicamente, de alguien tan perverso a quien sí le funciona esa treta. 🧵… — Susana Moscatel Levy (@SusanaMoscatel) February 16, 2023

La publicación ha generado un gran impacto en las redes sociales, donde muchos usuarios han manifestado su apoyo y solidaridad a la periodista.

'Chicas. Tengo 50 años. Me cuido y me gusta. Pero si un tipo así piensa que puede hacer esas propuestas en la calle a una mujer de mi edad, no me quiero imaginar que pensará que pueda hacer con las más jóvenes sin consecuencia alguna'.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Finalmente, pidió a los usuarios cuidarse mucho, pues "la cosa está realmente fea y está no es una historia extraordinaria, desgraciadamente".