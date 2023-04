Esposa de Drake Bell le pide el divorcio; el cantante se entera por TMZ

El cantante Drake Bell sigue viviendo días complicados tras el reporte de su desaparición que hizo la Policía de Daytona Beach hace unos días y ahora ha salido a la luz que está a un paso del divorcio.

Aunque el protagonista de la serie Drake y Josh minimizó su desaparición diciendo que había dejado su teléfono en el carro y por eso no contestó, el portal TMZ obtuvo la llamada al 911 donde se aseguraba que estaba en peligro.

"A los policías de Orlando les dijeron que Drake estaba en una habitación de hotel de Orlando y había estado enviando mensajes de texto a su familia en California, amenazando con suicidarse", indicó TMZ, agregando que esta situación se originó tras una discusión entre él y su esposa, Janet Von Schmeling, de 28 años.

Una semana después de esta desaparición, Janet Von Schmeling solicitó formalmente el divorcio del cantante en el Tribunal Superior del condado de Los Ángeles, California.

En la solicitud a la que tuvo acceso TMZ, Janet cita "diferencias irreconciliables" como motivo para el divorcio y, además, pide la custodia legal y física del hijo de ambos, así como una manutención, aunque está abierta a llegar a un acuerdo para que Drake puede visitar al pequeño.

Drake Bell, de 36 años, dio a conocer que está casado con Janet desde 2018 y tienen un hijo: Jeremy, de quien comparte algunas imágenes y videos en sus redes sociales.

Sin embargo, a principios de este año se separaron y al parecer la desaparición de Drake Bell fue la gota que derramó el vaso para que Janet pidiera formalmente el divorcio.

Drake Bell se entera del divorcio por TMZ

La respuesta del cantante a la petición de divorcio no tardó y lo hizo a través de Twitter, asegurando que no tenía idea de lo que pensaba hacer su esposa.

"Descubrí que mi esposa solicitó el divorcio en TMZ...", escribió Drake, aunque nuevamente trató de no prestarle atención a este tema cuando pidió a sus fans escuchar su nueva canción Going Away que justo lanzó este viernes.

En otros tuit reveló que se encuentra en México, al que “necesito convertirlo en mi hogar. ¡Es mucho mejor que los Estados Unidos”.

Asimismo, se defendió de algunas críticas: “Realmente me sorprende lo malas que son las personas aquí con las personas que claramente enfrentan problemas de salud mental. Es irreal lo crueles que todos ustedes pueden ser”.

¡Por fin en México! Necesito convertirlo en mi hogar. ¡Es mucho mejor que los ESTADOS UNIDOS! — DrakeBell.ethᵍᵐ (@DrakeBell) April 20, 2023 It truly blows my mind how mean people are on here to people clearly dealing with mental health issues. It's unreal how cruel you all can be. — DrakeBell.ethᵍᵐ (@DrakeBell) April 20, 2023

Para Drake Bell, los últimos años han sido difíciles. Primero tuvo que someterse a rehabilitación contra sus adicciones, luego que fue captado en su autómovil inhalando "hippy crack" y cuando iba con su hijo, imágenes que algunos medios difundieron en su momento.

Luego en junio de 2021 se declaró culpable de cometer delitos contra una menor de edad, así como de difundir material perjudicial para menores, por lo que un año después se le sentenció a dos años de libertad condicional y 200 horas de servicio comunitario.

Drake Bell aseguró que tomó esta decisión porque está consciente que cometió un error por haberse acercado a la joven que era su fan, pero siempre ha dicho que nunca abusó sexualmente de ella y que eso lo comprobó ante las autoridades.

Pero el motivo más importante para Drake Bell fue que no quería estar lejos de su familia ni privarse de convivir con su hijo, por eso llegó a un acuerdo para evitar la cárcel.