¡Qué oso! Dua Lipa cae en pleno concierto y se descubre el playback [video]

Tremendo oso pasó la cantante Dua Lipa durante una de sus presentaciones ofrecidas en Milán, Italia, como parte de su tour Future Nostalgia, debido a que sufrió una caída en pleno escenario. Pero eso no fue lo que dio de qué hablar, ya que, por si fuera poco, a causa de esto el público se pudo percatar de que la artista no estaba no estaba cantando en vivo, sino que hacía playback.

El bochornoso momento para la intérprete quedó grabado en diversos videos que los fans compartieron a través de redes sociales desde el pasado jueves, donde durante la coreografía, uno de sus tacones resbaló, lo que provocó que cayera de lado y golpeara su muñeca derecha.

Por si te interesa: Christian Nodal por fin mostró su cover up: así se ven los tatuajes que taparon los ojos de Belinda

En el clip se muestra que, a pesar de que uno de sus bailarines le ayudó a levantarse rápidamente, la pista siguió sonando con la voz de la intérprete de Levitating, a pesar de que ella no estaba cantando.

el karma por olvidarse la letra de su mejor canción e así pic.twitter.com/jHbelA0pwA — 𝐫𝐮𝐛𝐞𝐧 🦂 (@iconic31) May 26, 2022

Aunque se muestra como el público le aplaudió inmediatamente en señal de apoyo después de la caída, la situación provocó las críticas y el enojo, ya que muchos afirmaron que los boletos no eran tan accesibles como para que la cantante hiciera playback y no recibieran un concierto completamente en vivo.

No obstante, otros lamentaron la caída e indicaron que era una mujer muy “poderosa” y “fuerte” por haberse levantado y continuar con el espectáculo como si nada.

No es la primera vez

Esta no es la primera vez que la cantante es acusada de hacer playback, ya que en marzo de este 2022 mientras daba un concierto como parte de la misma gira, la famosa perdió el micrófono.

@DUALIPA tira accidentalmente su micrófono durante un concierto en #NewYork y muchos se adelantaron comentando que estaba haciendo playback del tema #NewRules. pic.twitter.com/eP4o9k1B2M — La Horchata 🍥 (@LaHorchata_MX) March 5, 2022

A diferencia de la recientemente ocurrida en Milán, en aquella ocasión no pudo recuperarlo rápidamente, lo cual provocó que la canción siguiera sonando junto con su voz, aunque ella no estaba cantando. Al darse cuenta de esto, Dua Lipa sonrió y comenzó a bailar sin micrófono.

Nota publicada en El Sol de Puebla