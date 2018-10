Eiza González sorprende con sexy disfraz de gatúbela y las redes se encienden

¡Meow! Fue la descripción con la que la actriz mexicana Eiza González ha causado furor al vestirse de Gatúbela y compartir una fotografía en Instagram.

Tal vez las especulaciones de que sea la nueva catwoman sean falsas, la joven se vistió así por las festividades de Halloween, donde muchas famosas presumen sus atrevidos disfraces.

¡Más de 300 mil fans admiranron su fascinante figura que resaltaba!

Hace un año, Eiza fue la princesa Jazmín, dejando con la boca abierta a sus fans.

Y aunque las declaraciones de quien dirigirá la película de Catwoman, dijo que le gustaría que el personaje tuviera un toque latino, aún no se ha detallado el papel de la intérprete.

Eiza demostró que está en su mejor momento, tanto personal como laboralmente, en una carta que hizo pública en sus redes sociales donde detalló:





La verdad es que, en los momentos más difíciles de mi vida. Los he superado sola. Recogí mis propios pedazos en un cuarto solo. Por eso valoro la compañía por razones reales, no por miedo de estar sola

Con 29 años de edad está preparada para comerse al mundo, acción que a personajes como Diego Boneta y Juanpa Zurita les gustó mucho.

"Soy resiliente. Cada vez que siento que debo de renunciar a lo que quiero aplico la analogía de la montaña. Me demuestro que puedo lograr lo que mi corazón quiera y físicamente voy y subo la montaña. No hay montaña que no pueda subir. Nada se sienta más gratificante que llegar a la cima cuando sentía que no podía avanzar más, especialmente cuando mis ánimos están bajos. Impulsar a mi mente y cuerpo durante los momentos difíciles es el acto más grande amor propio y valentía. Es sumamente sanador estar conectada con mi cuerpo y despejar mi mente. Puedes lograr cualquier cosa que tu corazón desee. Rétate y encuentra tu propia motivación. Siéntete orgullosa de ti misma."

González ha ido ganándose un lugar en Hollywood gracias a su participación en Baby, el aprendiz del crimen y próximamente en Welcome to marwen, dirigida por Robert Zemeckis, y Alita: Ángel de Combate, de Robert Rodriguez. Actualmente está trabajando con Vin Diesel en Bloodshot, una película de superhéroes basada en el personaje de Valiant Comics.