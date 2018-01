Exestrella de Disney revela que abusaron de ella sexualmente hasta los 14 años

Después de que la gala de los Globos de Oro 2018 se tiñese de negro para reivindicar la lucha contra los abusadores sexuales, la actriz y cantante estadounidense, Bella Thorne, se ha sincerado a través de su Instagram para confesar que abusaron sexual y psicológicamente de ella hasta los 14 años.

"Abusaron sexual y psicológicamente de mi desde que recuerdo hasta que cumplí 14 años. Cuando me atreví a cerrar la puerta por la noche y sentarme frente a ella, toda la maldita noche, esperando a que alguien se aprovechara de mi otra vez. Una y otra vez esperé para detenerlo y finalmente lo hice. Pero algunos de nosotros no tenemos tanta suerte para salir vivos. Por favor, levantemonos por cada alma maltratada", escribió.

La actriz, que actualmente tiene 20 años, ha sido uno de los rostros conocidos de Disney por su papel protagonista en la serie "Shake it up" y actualmente se encuentra inmersa en el rodaje de la serie americana "Famous in love".

Bella Thorne no es la única estrella de Hollywood que ha querido sacar a la luz su terrible experiencia en el ámbito de la violencia sexual, puesto en los últimos meses numerosos nombres, como Kevin Spacey y Harvey Weinstein, han sido señalados por abusar sexualmente de diferentes actores y actrices.