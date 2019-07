Fallece Stephanie Niznik, actriz de Grey’s Anatomy

La actriz estadounidense Stephanie Niznik, quien participara en producciones televisivas como “Lost”, “CSI: Miami” o “Grey’s Anatomy” falleció el pasado 23 de junio a la edad de 52 años en Encino, California.

De acuerdo con información del portal Variety, la actriz Niznik murió el pasado 23 de junio, sin que se dieran a conocer las causas y circunstancias de la inesperada muerte de la popular actriz.

Además de las series televisivas, la actriz también formó parte de la película “Star Trek: Insurrection”, dando vida a Perim y en la misma franquicia, pero en su versión para la televisión “Star Trek: Enterprise”.

Sthepanie Niznik formaba colaboraba activamente con organizaciones benéficas que protegían los derechos de los niños, animales y personas en situación económica dura.