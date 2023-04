¿Habrá colaboración entre Babo y Belinda? La cantante destapa una canción del rapero

Belinda ha dado una interesante revelación a sus fans, aunque la noticia también podría caer de maravilla para los amantes del rap, pues, en una entrevista, la rubia dijo que ella y el cantante regiomontano Babo intercambian continuamente música e ideas muy creativas.

Puedes leer: Fan de Belinda sube a escenario en plena presentación y casi tira a la cantante [Video]

La protagonista de la serie de Netflix, Bienvenidos a Edén, realizó una dinámica con la revista Glamour España en donde mostró los secretos de su Instagram.

Belinda dejó ver algunas de sus conversaciones hasta que de pronto llegó a una conversación con el líder de Cartel de Santa, la interprete de "Amor a primera vista" dijo que se llevan muy bien y constantemente intercambian mensajes en la red social.

“Estoy encontrando una conversación con Babo, que espero que no me mate. Es un rapero mexicano muy cool, tienen que escuchar su música porque a mí me encanta; siempre me está mandando sus ideas. Él es muy creativo, está trabajando en el estudio toda la noche y me mandó esta canción”, dijo Belinda durante la entrevista.

Gossip Diego Boneta, Belinda y Luis Gerardo Méndez protagonizarán serie sobre Paco Stanley

Según la cantante, el rapero suele mandarle música o letras por la madrugada y estas se convierten en conversaciones de creativos, y como ejemplo, enseñó un pequeño video en donde se logra ver a Babo cantando el verso de una canción.

"Conversaciones de creativos, de loquitos, espero que no me mate por mostrar esto", declaró Belinda.

Belinda le dio play a la canción y se pudo escuchar una parte de las rimas, después, comenzó a bailar al ritmo de Babo y le envió un beso.

"Papi como un hippie cuando fumo truena el crippie y esta media libra pa’ mí, soy feliz”, se escucha cantar a Babo en el video.

Belinda y Babo se admiran mutuamente

Belinda y Babo han comentado en otras ocasiones que ambos son cercanos y que disfrutan de sus estilos musicales, en 2109, la cantante viajó con el Escorpión Dorado para grabar una de las famosas entrevistas hechas por Alex Montiel.

Fue ahí, cuando Belinda aprovechó para poner una de sus canciones favoritas y para la sorpresa del Escorpión, esta era "Todos mueren por mí", de Cartel de Santa.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Babo Cartel de santa (@babo_cartel)

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Babo no se ha quedado atrás a la hora de mencionar a Belinda en sus redes sociales, pues en algunas ocasiones la ha invitado a viajar y en otras le ha hecho cumplidos.

"@belindapop a lado de mi oscuridad, tu brillo es más intenso", escribió Babo en su cuenta de Instagram.