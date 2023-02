He llorado mucho para sanar, se sincera Tania Ruiz tras romper con Peña Nieto

Tania Ruiz abrió su corazón para dar más detalles sobre cómo ha superado el fin de su noviazgo con el expresidente Enrique Peña Nieto tras haber estado juntos durante cuatro años.

En una entrevista exclusiva para la revista Hola!, la modelo de 35 años expuso que ha manejado la ruptura con madurez y enfocándose en una nueva etapa de su vida en Madrid junto a su hija Carlotta, pero también dijo que ha llorado durante el duelo que ha representado para ella la separación.

“¿Que si he llorado? Sí, pero llorar sana y libera. Me permití expresar lo que sentía. Traté de comprender mi proceso de duelo, me responsabilicé de mí, y cada día me fui haciendo más fuerte”, declaró Tania.

La modelo originaria de San Luis Potosí dijo en la entrevista que se sentía satisfecha por lo que dio en la relación con Peña Nieto.

“No hay mejor satisfacción, después de finalizar una relación, que sentir que te has entregado por completo”, expresó Tania Ruiz.

La confirmación de la ruptura amorosa con Peña Nieto se hizo oficial a finales de enero, cuando Ruiz explicó también a Hola! que la separación no se dio por algún motivo negativo, y que más bien estuvo relacionada con un contexto de proyectos de vida diferentes.

Tania Ruiz ha dejado ver en sus redes sociales que ha tomado bien la separación y en sus redes sociales ha publicado que todo cambia y todo sucede en un momento correcto.

"Aveces uno no sabe que es lo que viene mañana. Pero lo que sí sé y trato siempre es el estar agradecida por lo que sí está pasando. Por lo que tengo, por lo que Dios pone en mi camino día con día. Por abrir los ojos y darle atención a las cosas que me hacen bien. El ser en vez de pensar. Cuando entiendes que todo lo qué pasa es una bendición. Lo sano, lo necesario , lo que es para aprovechar el minuto en el que estoy. Lo inesperado… lo que cambia la vida. Lo destinado a ser que es lo perfecto y de forma perfecta en el momento correcto. Todo acontece a ser mejor o a inspirarte a crear algo. Vivir para volar". escribió hace algunas semanas la expareja de Enrique Peña Nieto en una publicación en su cuenta de Instagram.