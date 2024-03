Hospitalizan al guitarrista Javier Bátiz por complicaciones de salud 

El guitarrista tijuanense Javier Bátiz, se encuentra hospitalizado en Tijuana desde el miércoles 28 de febrero tras una serie de complicaciones que afectan su estado de salud.

Neumonía, así como niveles altos de glucosa y afecciones cardiacas, son algunas de las causas por las que está siendo atendido, así lo informó Claudia Madrid, esposa del músico.

Fue a través de un video en vivo en Facebook, que durante la noche del jueves le fue realizado un ultrasonido del corazón, pues desde el pasado fin de semana, Javier Bátiz presentó diversos síntomas que complicaron su salud tras asistir a la Ciudad de México, donde tuvo un susto debido a una alerta sísmica.

Javier Bátiz, ícono del rock mexicano. Foto: Antonio Cruz | Cuartoscuro

“El vuelo de México a Tijuana fue muy difícil, no se sintió bien, no se sentía bien… lo llevamos a consulta ayer y ya no lo dejaron salir”, indicó la esposa de Javier.

Señala que desde el mes de diciembre, el músico presentó desgaste en la salud tras una serie de resfriado.

“Está delicado pero no está grave, está estable. Saldrá de esta, estoy segura… yo pienso que es un hombre fuerte y tiene todavía mucho que dar”, indicó la esposa del cantante en la transmisión.

El pasado 19 de febrero, varios protagonistas del rock mexicano de la generación avándaro, asistieron a la 50 aniversario Cineteca Nacional, donde se proyectó el video-concierto del Festival Avándaro, por su 52 aniversario.