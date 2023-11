¿Indirecta para Rauw Alejandro? Rosalía canta Se nos rompió el amor en los Latin Grammy

Rosalía se presentó este jueves en los Latin Grammy en España con una interpretación musical que podría ser una indirecta para su expareja Rauw Alejandro, con quien tuvo una relación romántica de más de un año.

La relación entre la española y el puertorriqueño culminó en julio de este año en medio de muchas especulaciones sobre una supuesta infidelidad por parte de él a pesar de ya estaban comprometidos.

¿Rosalía envió una indirecta a Rauw Alejandro?

Para inaugurar la edición número 24 de los Latin Grammy que por primera vez se realizan en España, la "Motomami" interpretó "Se nos rompió el amor", de la famosa compositora española Rocío Jurado.

En redes sociales, los fans de la catalana rápidamente comenzaron a lanzar comentarios sobre su voz y lo que pareciera una indirecta a su ex relación con Rauw Alejandro, quien también está presente en el evento acompañado de su madre.

Rosalia canta 'Se nos rompió el amor' de Rocío Jurado en la Gala de los #LatinGRAMMY en Sevillapic.twitter.com/hCkVRcxxUp — MOTOMAMI TOUR (@rosaliaposting) November 16, 2023

"Que grandísima, Rosalía dedicándole un temazo de Rocío Jurado a su ex. Se nos rompió el amor" y "Me parece grandioso que Rosalía haya cantado Rocío Jurado pero más grande me parece que haya sido el tema “se nos rompió el amor” delante de Rauw Alejandro", dueron algunos comentarios que se hicieron en redes sociales.

Esta no es la primera vez que hay indirectas entre los cantates, pues anteriormente, Rauw Alejandro dijo a sus fans durante su gira SaTouRno en España que "superar a alguien no es de la noche a la mañana, tienes que tomar tu tiempo".