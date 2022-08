¡Tres días de fiesta! Así será la segunda boda de JLo y Ben Affleck este fin de semana

Jennifer Lopez y Ben Affleck vuelven a ser noticia pues ahora la famosa pareja consolidará su unión tras haberse casado hace un mes en la famosa ciudad de Las Vegas.

La pareja se casó discretamente tras esperar su turno en una capilla de matrimonios exprés conocida como "A Little White Wedding Chapel", donde personalidades como Frank Sinatra y Mia Farrow o Paul Newman y Joanne Woodward también se dieron el "Sí acepto".



Nadie supo del enlace hasta que López mandó un comunicado a sus fans por medio de su página exclusiva "On the JLO", donde compartió un emotivo mensaje y fotos de la ceremonia.

Aqui la cantante aparece con el vestido con el llegó al altar. | Foto: On The JLo

¿Cómo será la segunda boda de JLo y Ben Affleck?

Será desde este viernes que la pareja realizará un cocktail para empezar con los festejos y dar paso al sábado donde volverán a unirse en matrimonio peor ahora frente a todos sus seres queridos.

La segunda boda será este sábado en la finca que el actor tiene en el estado de Georgia, y será oficiada por el presentador y podcaster Jay Shetty, buen amigo de la pareja., según el medio Page Six.

Y el domingo está previsto un brunch para reponer fuerzas tras la gran fiesta de mañana sábado.

También se dio a conocer que para llegar al fin de semana llenos de ilusión y vitalidad, Bennifer visitó ayer jueves el renombrado spa "Glow Med", dirigido por Courtney Victor.

La empresaria platicó con la revista People y presumió la experiencia que vivió con la pareja, quienes demostraron que están muy enamorados y emocionados de protagonizar un nuevo evento repleto de romanticismo y felicidad.

"Están claramente enamorados. Se les ve muy felices y se nota que están muy unidos como familia", señaló Courtney a la publicación, justo antes de deshacerse en elogios hacia la diva del Bronx.

"Es que siempre va impecable. Es increíble lo bella que es. Representa a la perfección lo que es una novia brillante", aseguró.