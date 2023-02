Anuel y Karol G, la otra historia de desamor que inspiró TQG con Shakira 

Otra de las parejas que se mostraba estable dentro de la industria musical fue la de Karol G y Anuel AA, pero al igual que Shakira y Piqué, las cosas terminaron mal y la experiencia sirvió de inspiración para algunas canciones.

Las colombianas arrasaron este viernes con el estreno de un nuevo tema titulado "TQG" ("Te quedó grande"), en el que no dejaron nada para la imaginación y lanzaron varias indirectas para sus ex.

Puedes leer también: Por hombres no compito: Shakira y Karol G lanzan "TQG" cargada de referencias a sus ex

Ya mucho se ha hablado de las razones por las que la intérprete de Antología terminó su relación con el futbolista, pero esta vez Karol G puso en jaque al rapero puertorriqueño, con quien también tiene una historia de amor y desamor.

¿Cómo fue la relación de Karol G y Anuel AA?

Todo comenzó por una colaboración musical. Después de cantar juntos en la canción Culpables, los artistas quedaron flechados, dando lugar a su relación que comenzó en 2018.

Ambos se encargaron de comunicar el inicio de su noviazgo durante un concierto que daban en Nueva York, ahí, frente a todo el público, se dieron un beso confirmando que la conexión que tenían iba más allá de lo laboral.

A partir de ahí, los cantantes compartían en sus redes sociales los momentos juntos, en especial el cumpleaños de la intérprete de Bichota, pues nació el 14 de febrero y Anuel buscaba hacerlo el doble de especial.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por KAROL G (@karolg)

Pese a lo bien que se veía esa relación, los rumores de que estaban en crisis muchas veces tuvieron que ser dementidos por ellos, pero en 2020 ambos anunciaron su separación, lo que decepcionó a los fans, pero no los tomó por sorpresa.

Nunca se aclararon las razones, pero en un principio los artistas contaron que no pasó nada grave entre ellos, incluso aseguraron que mantenían una relación cordial y agradecían haberse conocido.

“Tomamos nuestro camino cada uno. Que Dios la bendiga mucho y que le siga cumpliendo todos sus sueños y todas sus metas", declaró en su momento Anuel AA, mientras que Karol G dijo: “fue una bendición y el resultado de un amor bonito que nos llegó a cada uno en el momento que más lo necesitábamos”.

Las indirectas de Karol G para Anuel AA

Algo pasó entre ellos y no fue positivo, pues los mensajes que se enviaban a través de las canciones indicaban que la amistad había terminado.

Anuel en algunas ocasiones expresó que quería volver con Karol G, pero ella se alejaba cada vez más y en temas como Mamii dejó claro que no quería tener nada más con él: “lo hiciste ver como que perdiste el tiempo. Quedaste bien porque lo mío ni cuento", dice en la letra.

OMG! De Daddy Yankee a Luis Fonsi: reguetoneros son demandados por uso ilegal del dembow

La situación se volvió imposible cuando el rapero comenzó una nueva relación, una influencer que está por tener un bebé con él, pero por separado, ya que poco después terminaron el noviazgo.

Junto a Shakira, Karol G se lanza contra Anuel AA

Ahora, las colombianas se unieron con la canción TQG que está repleta de indirectas y los señalamientos contra Anuel no se hicieron esperar.

La primera de ellas hace referencia a la siguiente novia del cantante, con quien no tuvo una relación duradera a pesar de que llegó a su vida para “tapar la herida.

“La que te dijo que un vacío se llenó con otra persona te miente. Es como tapar una herida con maquillaje, no se ve, pero se siente”, dice en la letra.

Otra de ellas plantea el hecho de que al parecer el ex de Karol G todavía no la supera, pues sigue al pendiente de lo que hace y sus publicaciones en redes.

“Te fuiste diciendo que me superaste y te conseguiste nueva novia. Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo todas las historias”.

Finalmente, al igual que Shakira, la “bichota” se enfoca en su carrera musical, la cual es un éxito y ya no planea perder el tiempo con una relación del pasado.

“No tengo tiempo pa' lo que no aporte, ya cambié mi norte, haciendo dinero como deporte, llenando la cuenta, los shows, el parking y el pasaporte. Estoy más dura, dicen los deportes”.









TE RECOMENDAMOS EL PODCAST⬇️

Disponible en: Acast, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer y Amazon Music