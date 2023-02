Por hombres no compito: Shakira y Karol G lanzan "TQG" cargada de referencias a sus ex

Las cantantes colombianas Shakira y Karol G han publicado este viernes la canción titulada "TQG" ("Te quedó grande"), en cuya letra sus seguidores ven nuevas alusiones a sus exparejas, el exfutbolista español Gerard Piqué y el rapero puertorriqueño Anuel AA, respectivamente.

Es la primera colaboración que las dos artistas llevan a cabo con motivo del lanzamiento del nuevo álbum de Karol G, "Mañana será bonito", el cuarto trabajo desde que arrancara su carrera discográfica en 2017, con "Unstoppable".

Las colombianas, ambas experimentando separaciones recientes con Gerard Piqué y Anuel AA, respectivamente, encontraron un tema en común para su canción "TQG".

La letra de la canción muestra cómo a pesar de las experiencias difíciles en el amor, ambas artistas están enfocadas en seguir adelante y no competir por los hombres.

Las referencias a sus exparejas

La canción comienza con la voz de Karol G diciendo: “La que te dijo que un vacío se llenó con otra persona, te miente. Es como tapar una herida con maquillaje, no se ve, pero se siente. Te fuiste diciendo que me superaste y te conseguiste nueva novia. (...) Dile a tu nueva bebé que por hombres no compito”.

Shakira continua con: “Verte con la nueva me dolió, (...) lo que vivimos se me olvidó y eso es lo que te tiene ofendido. Que hasta la vida me mejoró. Por acá ya no eres bienvenido y lo que tu novia me tiró, eso no da ni rabia, yo me río”...

"Tú, saliendo a buscar comida fuera; y yo, pensando que era la monotonía".

"Verte con la nueva me dolió, pero yo estoy puesta 'pa' lo mío/ Lo que vivimos se me olvidó, eso es lo que te tiene ofendido", una letra que en redes sociales se entiende como una alusión directa a Piqué, convertido en el motivo de inspiración de sus últimas canciones tras las ruptura sentimental.

“Dile a tu nueva bebé que por hombres no compito”, dice Shakira en la canción.

Rápidamente, el tema se ha convertido en tendencia en YouTube y ya ha logrado más 6 millones de reproducciones en las primeras 8 horas desde la publicación.

Este lanzamiento llega tras el gran revuelo mediático que causó el anterior tema de Shakira, la sesión #53 junto al productor argentino Bizarrap, que en solo dos semanas acumuló casi 162 millones de reproducciones en plataformas como Spotify.