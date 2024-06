Kimberly La Más Preciosa es hospitalizada de emergencia; este es su estado de salud

Mediante la cuenta de Instagram de Kimberly Irene, también conocida como Kimberly La Más preciosa, informaron que la influencer fue hospitalizada de emergencia la tarde de ayer.

En la madrugada, Kimberly La Más Preciosa realizó un live en el que dio a conocer que tuvo que someterse a una cirugía de emergencia, procedimiento que duró alrededor de 50 minutos y aseguró que salió bien, la única molestia que tenía era un dolor abdominal, causada por la intervención.

E incluso agradeció el apoyo de su esposo, Óscar, por estar a su lado en todo momento y no dejarla sola, pues sus padres no podían acudir al hospital. Y, aunque tenía miedo de que se complicara, aseguró que no fue así.

¿Qué le pasó a Kimberly La Más Preciosa?

Kimberly La Más Preciosa informó que se sometió a una cirugía porque tenía “muchas” piedras en la vesícula, por lo que le tuvieron que quitar dicho órgano, debido a que le causaba mucho dolor e incluso una piedra ocasionó que se inflamara.

Aunque Kimberly Irene tenía miedo de que el procedimiento se complicara con la trombosis que padece en una pierna, aseguró que no fue así. Sin embargo, para prevenir cualquier riesgo, el doctor le pidió que caminara constantemente.

¿Qué son las piedras en la vesícula?

De acuerdo con la Clínica Mayo, los cálculos en la vesícula, conocidos coloquialmente como piedras, son depósitos duros de bilis, líquido que produce el hígado y se libera hacia el intestino delgado, al comer.

El tamaño de los cálculos en la vesícula puede ir desde granos de arena, hasta pelotas de golf. Los síntomas de los cálculos biliares son los siguientes:

Dolor repentino que se intensifica, específicamente en la parte superior derecha del abdomen o en la parte central

Náuseas o vómitos

Fiebre alta

La Clínica Mayo informa que esta afección no tiene tratamiento, por lo que ante cualquier molestia, solo se retiran con cirugía.

Cálculos en la vesícula de Kimberly La Más Preciosa. Foto: Captura de pantalla de Instagram: @kimberly_lamaspreciosa.

¿Quién es Kimberly la Más Preciosa?

Kimberly Irene, conocida como Kimberly La Más Preciosa, es una influencer que se hizo conocida junto con Wendy Guevara y Paolita Suárez, por ser del team de “Las Perdidas”.

“Las Perdidas” son un trío de youtubers que se hicieron famosas por realizar transmisiones en Facebook y Youtube, en una de ellas informaron que unos “hombres” las dejaron en un cerro que no conocían, mientras iban a comprar comida. Como ellos no aparecían, Paolita y Wendy se asustaron y comenzaron un live contando que: “Estamos perdidas, perdidas”.

Ante su carisma, rápidamente saltaron a la fama y sus transmisiones se popularizaron. Así, lograron realizar canciones, o participar en reality shows, como fue el caso de Wendy Guevara en La Casa de los Famosos, o en la política, como Paolita Suárez.