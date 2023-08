Luis Miguel: ¿de dónde surge que El Sol usa dobles en sus conciertos?

La llegada de Luis Miguel a Argentina ha sido todo un fenómeno no sólo por el reecuentro del cantante con sus fans, sino porque ahora ha surgido una teoría de que no es el verdadero cantante y se trata de un doble.

Dicha teoría ha puesto de cabeza las redes sociales, donde distintas versiones han surgido, sin embargo, todo inició debido al periodista Luis Ventura en el programa Secretos Verdaderos.

Ventura detalló que hay varias diferencias físicas entre el Luis Miguel "verdadero" y el doble, que aseguran fue el que se presentó en el país argentino, y que ha sorprendido a todos debido a su baja peso, nueva cabellera y otros cambios físicos.

"Es mucho más chiquito de hombros. Cuando alguien hace una dieta no encoge los huesos ni la espalda. No se achica la altura. El día del estreno, el que se subió al escenario no era él", dijo el conductor asegurando que Luis Miguel no es quien cantó en el Arena de Buenos Aires, sino un doble.

Entre otras diferencias físicas que encontró Ventura fueron la forma de sus oídos, y la dentadura.

"Los oídos son distintos. Las entradas eran mucho más prominentes. Hay cosas que tienen que ver con las piezas dentales. Yo consulté con muchos odontólogos, me han dicho que no era la misma dentadura", explicó.

Finalmente, el comunicador manifestó que el hecho de que el intérprete use dobles no sería algo tan descabellado debido a su ritmo de trabajo, que sumado al uso de alcohol y drogas, hacen más complicado para el intérprete poder realizar sus compromisos y por lo que tendría que recurrir a alguien que lo suplantara.

"Él no siempre está al 100 por ciento. Ha tenido excesos de alcohol y droga. No siempre está con disponibilidad para subirse a un escenario", concluyó Ventura.

Migración argentina se pronuncia sobre "el doble" de Luis Miguel

Tras el revuelo que ha causado Luis Miguel en Argentina y con la teoría de que no es el verdadero cantante, autoridades de migración argentinas se pronunciaron al respecto.

El programa El Diario de Mariana presentó declaraciones de un funcionario de Migración argentina en el que confirmó que sí fue el "verdadero" Luis Miguel, el que ingresó al país.

La fuente migratori aseguró que Luis Miguel entró a Argentina usando los dos pasaportes: uno mexicano y otro estadounidense, lo que confirma que sí es él y no un doble como se ha rumorado.