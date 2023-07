Marcovich arremete contra fan por subastar viniles de Caifanes para tratamiento de su hija

Alejadro Marcovich, guitarrista y cofundador de Caifanes fue puesto en evidencia en Twitter, luego de que un fan de la banda reviviera un reclamo hecho por el músico hace tres años.

La polémica ha tomado fuerza ya que el usuario conocido como @EzraOnVinyl expuso un par de capturas de pantalla en donde se lee a Marcovich criticándolo por subastar viniles de la banda que tenían su autógrafo.

Las críticas contra el músico han sido duras, pues los fans consideran que su enojo es injustificable, ya que el contexto en el que Ezra realizó la subasta tenía que ver con una urgencia médica tras el nacimiento de su hija.

"Mi hija acababa de nacer y nació con una enfermedad en los pulmones. Para pagar la cuenta del hospital tuvimos que subastar distintos artículos, entre ellos una caja de vinyles de Caifanes, firmada. A lo que esta persona respondió así. Ahí está su ídolo. Diviértete", publicó Ezra.

*Contexto:

Mi hija acababa de nacer y nació con una enfermedad en los pulmones. Para pagar la cuenta del hospital tuvimos que subastar distintos artículos, entre ellos una caja de vinyles de Caifanes, firmada. A lo que esta persona respondió así.

Ahí está su ídolo.

Diviértete. https://t.co/lPzJFvJpfh pic.twitter.com/wp1ZxPyQJF — Ezra (@EzraOnVinyl) July 25, 2023

Marcovich se enoja por el uso de su autógrafo para "lucrar"

Cuando Alejandro Marcovich se enteró de la subasta, le escribió a @EzraOnVinyl por mensaje privado para cuestionarlo por el orígen del autógrafo e hizo evidente su enojo porque el tuitero obtuvo dinero por ello.

Ezra respondió que al ser un fanático de Caifanes, los había recolectado al asistir a algunas firmas de autógrafos y representaban un gran tesoro para él, pero debido al estado de salud de su bebé tuvo que ponerlos a la venta.

Sin embargo, Marchovich no se quedó tranquilo y aunque le deseó lo mejor para la recuperación de su la pequeña, continuó arremetiendo contra el fan por lucrar con las firmas y subastarlas a un precio elevado.

"Entiendo lo de tu hija y ojalá salga todo bien, pero no abuses. Las firmas las conseguiste de manera desinteresada, no para lucrar", dijo Marcovich.

Funan a Marcovich por reclamo a fan que subastó viniles de Caifanes

El tweet generó un intercambio de mensajes entre Marcovich y Ezra que incluyó insultos y señalamientos. Los internautas también se sumaron a la discusión con comentarios que no dejaron bien parado al también compositor.

¿León? Tú eres un pobre bichito que no sirve para nada. Una persona mierda. ¿Quieres que te recuerde por qué eres una basura humana?



Y no, tú no existes afuera de la marca que intentaste robar, simple y vulgar ratero. https://t.co/4S8OzWcHoh — Ezra (@EzraOnVinyl) July 25, 2023

"Qué bueno que algo tan insulso como una caja de de vinyles autografiados haya servido para la salud de tu hija. La música, el arte jamás estarán por encima de la vida , menos por encima de la vida de tu propia hija. (Y si a alguna duda había sobre este violentador, ya no hay)", escribió @La__Mendivil.

Caifanes, una banda la cual siempre me gustó, pero hay que admitir que Marcovich es una persona muy desagradable y egocéntrica, que afortunadamente ya salióde ahí — Marco Felix-Ortiz (@Marcofelixorti1) July 26, 2023

"Se me cayo un ídolo, abrazo Ezra que todo vaya bien con tu hija, y ojalá te den mucho dinero por esos viniles, este tipo tiene cero humanidad carajo!!", dijo otro tuitero.