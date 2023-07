La Roca se vuelve en mesero para sorprender a niña que lucha contra el cáncer: ella es increíble

Dwayne Johnson, conocido artísticamente como La Roca, es un actor que constantemente hace donaciones a fundaciones benéficas y les brinda apoyo emocional a pacientes, principalmente aquellos con diagnóstico de cáncer.

En esta ocasión sorprendió a Luna, una pequeña que lleva varios años luchando contra esta enfermedad y que además es una gran fan de la estrella de Hollywood.

“Un día muy especial: finalmente conocí a una joven muy especial y fuerte, Luna. Es una chica increíble e inspiradora que ha estado luchando contra el cáncer durante algunos años. Ella es mi mayor fan y siempre quiso conocerme”, dijo el actor.

En un video, La Roca explicó que Luna cree que ha sido invitada a almorzar por el propio actor, pero que él desafortunadamente no va a estar presente porque “está fuera de la ciudad”.

Así que Johnson se convirtió en mesero para darle la gran sorpresa y él mismo llevarle su platillo a Luna.

“He tenido algunos trabajos geniales en mi vida, pero ser el mesero de Luna podría ser el mejor”, continuó.

@therock A very special day - finally meeting a very special and strong young girl Luna 🩵 ❤️ Luna’s an amazing and inspiring girl who’s been fighting cancer for a few years now. She’s my absolute biggest fan and always wanted to meet me. My team and I set up this big surprise for Luna at one of my fav “DJ spots” @ Hotel Bel Air. Luna thinks she’s having lunch “arranged by The Rock” because unfortunately, “The Rock is out of town” 😉 I’ve had some super cool jobs in my life - but being Luna’s waiter just might be the coolest 😎 👍🏾 She was in total shock and awe. What a cool moment and I’m honored to finally have met Luna! They say, don’t meet ever meet your heroes, because you’ll be disappointed — well I got to meet my hero and she was AWESOME 😊🥰 🙋🏽‍♂️ Stay strong Luna, and we’re all pulling for ya 💪🏾 Love, DJ ♬ original sound - The Rock

Luna se encontraba en la mesa con su familia esperando la comida cuando el actor apareció con su charola en mano donde estaba su órden. Ella y sus acompañantes quedaron perplejos y de inmediato La Roca y Luna terminaron el momento con un gran abrazo.

"Dicen: nunca conozcas a tus héroes porque te decepcionarás, bueno, tengo que conocer a mi heroína y ella era. Mantente fuerte Luna", finalizó la estrella.