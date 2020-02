Misoginia e intimidación, los ángeles de Victoria's Secret revelan todo

Más de 100 modelos firmaron una carta dirigida a John Mehas, CEO de Victoria’s Secret, invitándolo a tomar acciones urgentes para parar el abuso dentro de la compañía tras darse a conocer el reportaje de The New York Times "Ángeles" en el infierno: la cultura de la misoginia dentro de Victoria’s Secret", donde evidencian las conductas de la famosa firma de lencería.

En el reportaje se describe la cultura de la empresa como misógina, donde se fomenta el bullying y el hostigamiento por parte de Ed Razek y Les Wexner dos altos ejecutivos de L Brands compañía matriz de Victoria's Secret.

Ed Razek tiene acusaciones sobre conductas inapropiadas como intentar besar a modelos, pedirles que se sienten en su regazo, así como observarlas mientras se cambiaban durante los desfiles.

La organización sin fines de lucro The Model Alliance que apoya a personas dentro de la industria de la moda, invitó a la compañía a unirse a su programa "RESPECT" donde se compromete a seguir un código de conducta que asegure el bienestar de sus modelos y dio a conocer la lista con más de 100 firmas que incluye conocidos nombres de la industria que apoyan el movimiento.

How many more victims of abuse does @victoriassecret need to hear from in order to finally take action? We stand with over 100 models, industry supporters, and @timesupnow to urge Victoria’s Secret to join the RESPECT Program. Join our fight: https://t.co/5gPRKhJv7O #Time4RESPECT pic.twitter.com/afFskIrx8A — Model Alliance (@ModelAllianceNY) February 5, 2020

Reconocidas modelos como Christy Turlington, Amber Valletta y Carré Otis se unieron, además de la organización Time's Up que comenzó como movimiento contra los abusos cometidos en Hollywood por Harvey Weinstein.

Join us in our fight. Sign our letter. @VictoriasSecret it’s time to join Respect. #time4respect https://t.co/CJj4zgp6pb — Carré Otis (@iamcarreotis) February 6, 2020

Sara Ziff, modelo y fundadora de Model Alliance, expuso que desde hace meses ha estado tratando el tema como L Brands, y que no ha sido tomado con la debida seriedad.

La carta recuerda el caso de Casey Crowe Taylor, relacionista pública de la marca, quien dijo al New York Times que el abuso era "aceptado como normal", y que cualquier persona que intentaba hacer algo en contra "no sólo era ignorada", sino castigada.