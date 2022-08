Mujer acusa a Mau Nieto de haber abusado de ella en un bar de stand up

A través de Twitter, la usuaria Melissa Yamel expuso un presunto caso de abuso sexual por parte del comediante Mau Nieto, el cual que ocurrió en 2018 durante un evento de standup.

“Aprovechando que ya clausuraron (por fin ) el Woko Comedy Club, abro de la vez que, el comediante llamado Mauricio Nieto (@MauNieto) abusó de mí en 2018”, comenzó a explicar Yamel.

Usuarios han mostrado muestras de apoyo y otros más se cuestionan la denuncia, incluso la Fiscalía de la CDMX comentó la publicación y ofreció su apoyo para realizar una denuncia.

Hasta el momento no hay declaración por parte de Melissa Yamel sobre una posible denuncia y Mau Nieto, por su parte, no se ha pronunciado al respecto en ninguna de las plataformas.

¿Cuál es la denuncia de Melissa Yamel?

Durante un evento de Mau nieto en el Woko Comedy Club, Melissa Yamel se acercó al standupero para decirle que su trabajo le gustaba, pero lo que él respondió fue “qué estaba tomando” y posteriormente le invitó unas copas.

La mujer se preguntaba por qué le compraba bebidas alcohólicas y se lo cuestionó.

“Después de tantos, recuerdo haberle preguntado: 'Mauricio Nieto, por qué me invita tantos tragos?' 'para poder coger contigo'- respondió”.

Luego de un rato, él la llevó a un baño para tener relaciones sexuales que ella no había consentido, mientras sus compañeros estaban afuera gritando que se apresuraran.

“Mientras esto ocurría, recuerdo haberle dirigido la mirada, ignoró por completo lo que ocurría fuera, mientras yo, agarraba con todas mis fuerzas la perilla para que no la abrieran”.

Cuando Yamel salió del baño, Mau Nieto no estaba, pero la situación recayó sobre ella, pues cuenta que sus amigos la criticaron por lo que sucedió e incluso acusaron de que podría dañar la carrera del comediante.

“Me lo decían como si yo tuviera la culpa de que Mauricio hubiera abusado de mí. Me alejé de la comedia muchos meses porque, sí, tenía mucho miedo. Yo ya no era Melissa, era 'la que se cogió a Mau Nieto'.

La carrera de la productora de Stand Up también se vio afectada, pues trabajar en el mismo medio significaba ver a su agresor y convivir con él, pero también dejó de recibir llamadas de trabajo.

Días más tarde, comencé a notar que ya no me llamaban para los eventos, simplemente me ghostearon y dejé de trabajar ahí (producción de Círculo Rojo)”.

Finalmente, Melissa Yamel explicó que con la intención de ya no seguir cargando con esta experiencia decidió contarlo.

“Cuento esto como una muestra de amor propio, porque es algo con lo que ya no quiero cargar. Me ha pesado mucho mantener este ‘secreto’ pero hoy, con la frente en alto y desde mi corazón quiero romper el silencio”.