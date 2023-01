Legado de Michael Jackson, en peligro: roban canciones y videos inéditos a su productor

Un material sonoro y de video inédito de Michael Jackson, que incluía grabaciones en el estudio, ha sido robado de la computadora portátil del ingeniero de sonido y colaborador cercano de Jackson, Brad Sundberg.

El robo tuvo lugar durante una parada de su seminario In the Studio with MJ en Bruselas y, según Sundberg, el ladrón parece haber escapado por una ventana del estudio con un disco duro que contenía aproximadamente 50 GB de material inédito.

Desde el incidente, el material ha sido compartido en línea a través de Twitter, Facebook, Telegram y YouTube. Sundberg ha denunciado la difusión en línea y ha identificado al ladrón, pero la filtración parece ser incontrolable.

¿Quién es Brad Sundberg y su relación con Michael Jackson?

Brad Sundberg es un ingeniero de sonido y tecnólogo de audio de renombre en la industria musical. Ha trabajado con varios artistas de talla mundial, incluido Michael Jackson.

Sundberg colaboró con Jackson desde 1985 hasta su muerte en 2009, y fue parte integral del equipo de producción en los estudios de grabación de los álbumes más emblemáticos del Rey del Pop, como "Bad", "Dangerous", "HIStory" y "Blood on the Dance Floor".

La relación de Sundberg con Jackson fue más allá de un simple trabajo de colaboración, si no que se convirtió en una amistad cercana y duradera. Durante su tiempo trabajando con Jackson, Sundberg acumuló una gran cantidad de material inédito y único, incluyendo audio y vídeo de sesiones de estudio, demos, ensayos y grabaciones originales.

En sus seminarios In the Studio with MJ, Sundberg ha compartido con los fanáticos una mirada única y detrás de cámaras de la carrera de Jackson, y ha utilizado su material inédito para enriquecer la experiencia de los asistentes.

Sin embargo, la reciente publicación no autorizada de este material en línea ha planteado un debate sobre la propiedad y accesibilidad de los archivos y recuerdos de la carrera de Jackson.

La comunidad en línea de fanáticos de Jackson está dividida entre quienes quieren proteger el material y quienes creen que debería estar disponible para los fanáticos sin costo.

El material sustraído incluye grabaciones de canciones como "Stranger in Moscow" y "Dangerous", además de canciones inéditas como "Faces".

Estos son algunos de los contenidos que aparecieron en YouTube en estas horas, y se espera que el ladrón transmita más de este contenido.