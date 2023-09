Mónica Noguera rechaza que sea la culpable de la separación de Andrea Legarreta y Erik Rubín

Luego de la separación de Andrea Legarreta y Erik Rubín, muchos rumores se propagaron en redes para dar razón de su ruptura.

Pese a que la pareja emitió un comunicado, donde explicaban las razones de su decisión hubo medios, que adjudicaron su rompimieno a una tecera persona.

En esta ocasión, Mónica Noguera fue la señalada por Javier Ceriani y Elisa Beristain, quienes aseguraron que ella había sido la tercera en discordia y por ello, el motivo de que la conductora y el extimbiriche terminaran su matrimonio.

Sin embargo, Noguera dio una entrevista al periodista Gustavo Adolfo Infante en la que negó dicha información y dijo sentirse triste de que esta información estuviera circulando pues ella es amiga de Erik y respeta mucho a Andrea.

"No, claro que no, ayer estaba triste porque no sé de dónde viene, no sé de dónde sale esto. Érik es mi amigo pero tampoco es que nos hablemos diario, somos amigos cordiales, yo estoy en Commando, sus nenas están en Commando, nos vemos", expresó.

Asimiismo, Mónica manifestó lo difícil que ha de ser para la familia de Andrea y Erik tener que pasar por este tipo de difamaciones, sobre todo ahora con la reciente muerte de la madre de la conductora de Hoy.

"No los dejan descansar... a mí me dio tristeza por su situación, la muerte de su madre, yo conozco a esa familia y esto es un trancazo para todos porque no es cierto. Pobre Érik, estaba escuchando que también le preguntaron por Apio (Quijani) y no es justo eso", dijo Noguera.

Por último, reveló que ella lleva casi 10 años con su actual pareja Julien Leoni, un hombre de origen francés, con quiene está muy feliz y que sabe todo sobre los rumores que se han esparcido.

"Cumplimos nueve años, fíjate que Julien no tiene redes sociales, es muy privado, a él no le gusta que suba fotos. Es muy amigo de Erik y me dice ‘Mona, ahora sí que todos sabemos la verdad, no hay tema que extender", finalizó Mónica.