Siempre hago caritas, responde Natalia Lafourcade a Maluma

La cantante Natalia Lafourcade respondió con una carta a la polémica desatada por su expresiva cara de desacuerdo cuando Maluma ganó un Grammy Latino.



Primero dijo que vivió un día maravilloso porque su disco Musas Vo. 2 obtuvo el Grammy Latino como Mejor Álbum Folclórico.

Maluma - "Soñar si vale la pena parceros, Dios los bendiga..."

Tuiteros - "#TodosSomosNataliaLafourcade"@lafourcade #LatinGRAMMY pic.twitter.com/6pIAeujLYK — ARMANDO 🌵 (@SoyElArmando) 16 de noviembre de 2018

“Amigos y amigas: nunca pensé que la intención de hacer un disco tan personal para cantar desde el alma para el alma pudiera tocar tantos corazones. Nunca pensé que todas aquellas cosas que soñé desde que tenía 14 años y decidí dedicarme a la música porque era lo que más quería hacer en la vida, me regalaría tantos momentos y tantas anécdotas”, expresó.



Foto: AFP

Asimismo, dedicó este premio a México, Latinoamérica, Los Macorinos, su equipo de trabajo y por supuesto a sus fans "que en cada concierto escuchan, cantan, bailan, lloran, ríen, se dejan ir volando y se permiten sentirse vivos así como me pasa a mí".

También dijo estar feliz porque compartió escenario con MonLaferte, Jorge Drexler, El David Aguilar, Carles "Campi" Campon y Pablo Martin Jones, “amigos lindos, nunca olvidaré ese momento y mi parte favorita, nuestros ensayos”.

Foto: AFP

Y llegó a su supuesta inconformidad por Maluma y le dice que... no se crea nada de lo que dicen.



"Hoy quiero decirle a mis compañeros en la música que me llenan de inspiración. A Maluma que no se crea nada que anden diciendo porque respeto su trabajo y siempre hago caritas. A mis colegas compositores y artistas, quiero decirles que me llenan de inspiración y es una delicia encontrarnos en Vegas cada que se puede".

También mencionó lo que hará ahora: "¿Qué sigue ahora? Eso no lo sé y ahora me toca investigarlo".