Nicola Porcella es discriminado en México: ¿Qué tiene que sea peruano?

Nicola Porcella logró ganarse el cariño del público mexicano durante su participación en el reality show La Casa de Los Famosos, por lo que ahora tiene varios proyectos en el país y hasta será protagonista de una novela. Sin embargo, recientemente el famoso denunció que sufrió discriminación en México por ser peruano.

En sus historias de Instagram, Nicola contó a sus fans que una mujer del personal de Aeroméxico no le permitió incorporarse a una fila por su nacionalidad. Según relató, en su llegada a México desde Madrid se encontraba formado en inmigraciones cuando una mujer del personal de la aerolínea mexicana llegó a cambiarlo, pero al moverse de fila otra trabajadora le impidió el paso.

“Llegamos en el vuelo desde Madrid y cuando estábamos en la fila de inmigraciones una chica cambia la fila y nos dice `pasen por acá´, y pasamos. Pero la que estaba ahí –en la nueva fila– nos dice `no, ustedes no pueden pasar´.”

Indignado por la situación, el famoso le respondió “¿y qué tiene que sea peruano?”. Asimismo, aclaró que él se encuentra en el país como residente mexicano y con nacionalidad italiana, pero dijo que es “peruano de corazón”, entonces “me sentí tocado”.

Nicola pone queja contra la trabajadora

Tras la situación con la trabajadora de Aeroméxico, Nicola Porcella decidió buscar a los supervisores para hacer un reclamo.

“Hablamos con los supervisores, vino la chica y nos dijo que no era la intención porque ella se ha tomado foto con varios famosos.”

Al final dijo que dejó una carta con la aerolínea que al parecer ha respondido de buena manera.

“Más que por mi, lo hago por la gente, porque a mi no me gustaría que a mi hijo lo traten así, que a algún amigo mío mexicano lo traten así en otro país.”

Asimismo aseguró que no espera que Aeroméxico le quite su trabajo, solo que hablen con ella.

Y agregó que esta experiencia no hará la diferencia para los planes que tiene en el país pues “la gente en México es espectacular. Es la primera vez que me pasa algo así en méxico porque la gente me ha tratado hermoso y yo me siento mexicano, gracias por apoyarme.”