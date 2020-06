No uso cubrebocas ni obedezco órdenes que violen mi dignidad: Paty Navidad

La actriz Patricia Navidad volvió a causar polémica en redes sociales, pues cuestionó la existencia del coronavirus y el uso del cubrebocas.

A través de Twitter, la actriz señaló que no usa "bozal" ni cubrebocas, sin embargo, resaltó que respeta a las personas que sí lo hacen. Además dijo que no obedece leyes ni órdenes que violen su dignidad y recorten sus derechos, libertades y garantías individuales.

"No uso bozal ni cubrebocas. No obedezco a leyes ni a órdenes que violen mi dignidad humana y recorten mis derechos, libertades y garantías individuales. Soy libre, consciente, responsable y respetuosa de los que sí lo usan, no voy a lugares ni con personas que pidan usar bozal", indicó Paty Navidad.

Asimismo, cuestionó que la mayoría de los políticos y famoso que han dicho que tienen Covid-19 "no tienen síntomas o se alivian en días y sin contagiar a nadie".

Indicó que la peor pandemia que está viviendo el mundo es psíquica, "producto del miedo y la ignorancia de nuestros pueblos".

"La peor pandemia que estamos viviendo en estos momentos es psíquica, producto del miedo y la ignorancia de nuestros pueblos y con apoyo de noticias terroristas de los medios de comunicación y el gobierno, bombardeo de información de terror las 24 horas del días", dijo.

Por último, aseguró que ella sale cada vez que quiere, no usa cubrebocas, "abraza más" y no se deja manipular.

"En mi caso personal, salgo cada vez que quiero, no uso bozal, abrazo más, lavo las manos lo necesario, medito, respiro profundo, leo, escribo, a veces disfruto una copa de vino y música, no tengo miedo, no me dejo manipular, tengo fe, hago oración, siento, veo, pienso y cuestiono".

Cabe resaltar que esta no es la primera vez que la actriz da de que hablar, pues anteriormente se ha manifestado en contra del coronavirus y de las medidas que ha tomado el gobierno.

En días pasados, otra actriz que causó polémica fue Carmen Salinas, quien criticó a las personas que no creen en el coronavirus y que señalan que es un invento del gobierno.

Carmen Salinas llamó "pendejos" a aquellos que no creen en la pandemia, y a quienes aseguran que es un invento les dijo que "seguramente el gobierno lo va a mandar (el virus) al mundo entero".

"Hay cada pendeja y pendejo que todavía aseguran que el pinche coronavirus no existe, que es cosa del gobierno... no mamen seguramente el gobierno lo va a mandar al mundo entero, es un virus que por incrédulos se les va a meter por las nalgas", señaló la actriz.